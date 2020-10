Ramkraak bij juwelier Nottet in Wateringen, schade aanzienlijk

Bij juwelier Nottet aan de Herenstraat in Wateringen is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. De schade is aanzienlijk..

Het rolluik voor de winkel werd kapotgereden. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek. De omgeving is afgezet.

In 2014 werd ook al geprobeerd in te breken bij deze juwelier. Toen was er een gat in de muur gemaakt, maar die inbraak mislukte omdat mensen merkten dat er iets aan de hand was en de politie waarschuwden. In 2017 was het ook al raak in de Herenstraat. Toen werd een ruit van een etalage ingeslagen en werden er sieraden buitgemaakt.

