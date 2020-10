Jeugd-tbs voor Alphenaar die 16-jarig neefje doodstak

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag jeugd-tbs opgelegd aan Tariq C. De 19-jarige Alphenaar stak zijn 16-jarige neefje in februari dood en verwondde drie anderen, onder wie zijn moeder. C. wordt verder ontslagen van alle rechtsvervolging. Dat betekent dat hij naast de jeugd-tbs geen straf krijgt. 'Hij heeft een intensieve behandeling nodig', vindt de rechter.

Het 16-jarige slachtoffer was met zijn broer op bezoek in Alphen aan den Rijn. De twee zaten te gamen toen C. binnenkwam met een vleesmes en begon te steken. Het slachtoffer vluchtte zwaargewond het huis aan de Robijnstraat uit en overleed op straat. Ook de andere neef raakte gewond.

Nadat hij had ingestoken op zijn neven ging C. naar de kamer van zijn moeder en stak haar tien keer. Gelijk daarop ging hij de straat op en stak een voorbijganger.

Psychose

Volgens C. zat hij tijdens de steekpartij in een psychose en had hij last van waanbeelden. Deskundigen hebben geoordeeld dat de steekpartij hem niet is aan te rekenen. Ook het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat C. ontoerekeningsvatbaar is en in een jeugdinrichting geplaatst moet worden.

C. betuigde twee weken geleden spijt in de rechtbank. 'Hij is dood door mij. In drie minuten heb ik mijn leven verkloot. Ik mis mijn neefje nog iedere dag', zei hij. 'Ik heb zoveel spijt. Dat doet gewoon letterlijk pijn.'