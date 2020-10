Gesloten drugspand Rijswijk vrijgegeven, vondst blijft geheimzinnig

De drugs werden gevonden in een pand aan de Zuiderweg in Rijswijk | Foto: Regio15

Het is nog steeds een raadsel wat er in januari van dit jaar precies is gevonden in een drugspand in Rijswijk. Eerder liet de gemeente Rijswijk al wel weten dat er twee verschillende soorten harddrugs zijn gevonden en dat het om een 'aanzienlijke hoeveelheid' ging.

De burgemeester van Rijswijk besloot vlak na de drugsontdekking het pand aan de Zuiderweg te sluiten tot 8 november. Die datum is inmiddels verplaatst en sinds vorige week is het gebouw aan de Zuiderweg weer vrijgegeven. Volgens de gemeente heeft de eigenaar ondertussen een nieuwe huurder gevonden.

De politie lijkt nog steeds niets kwijt te willen over de vondst. Op herhaaldelijke vragen is afgelopen week geen enkele reactie gekomen. Het Openbaar Ministerie (OM) kan ook niets zeggen over de zaak. Een woordvoerder verwijst naar de politie.

Stankoverlast

De vondst werd op dinsdag 7 januari gedaan in het gebouw aan de Zuiderweg in Rijswijk. In eerste instantie werd de brandweer die middag gealarmeerd vanwege stankoverlast. Daarna nam de politie de zaak over, met onder meer agenten in kogelwerende vesten rond het pand.

