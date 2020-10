Openblijven of sluiten? Theaters worstelen met nieuwe coronamaatregelen

Theaters zijn woensdag druk in overleg, na de aankondiging van de aangescherpte coronamaatregelen. Er mogen niet meer dan dertig mensen in een zaal bij elkaar. De belangrijke vraag: hoe om te gaan met de nieuwe regels?

Een aantal theaters heeft al bekendgemaakt de komende vier weken de deuren te sluiten. De Goudse Schouwburg sluit voorlopig een paar weken. 'Dertig bezoekers is niet rendabel om open voor te gaan', laat directeur Tineke Maas weten. Ook het Stadstheater Zoetermeer sluit de komende vier weken de deuren. Het Stadstheater heeft een eigen theaterrestaurant STAGE. 'Vandaag wordt er schoongemaakt en gekeken naar het voorraadbeheer. Wellicht dat er nog laatste gasten komen, die welkom zijn. Maar na vandaag gaat ook daar de deur voor vier weken dicht', stelt directeur Hilko Folkeringa. De producent van de musical Soldaat van Oranje liet dinsdag al weten dat de succesvolle voorstelling een maand niet wordt gespeeld.

De Rijswijkse Schouwburg sluit haar deuren voorlopig voor reguliere voorstellingen en zal enkel films gaan vertonen. 'We beginnen zaterdag en gaan de hele herfstvakantie twee films per dag draaien voor jong en oud. Zo hopen we toch nog iets leuks te kunnen doen voor de inwoners van Rijswijk en omstreken. Op onze social media kan zelfs gestemd worden welke films we gaan vertonen', aldus directeur Renee Van Ingen.

Verplaatsen van voorstellingen

In Theater de Naald in Westland kunnen de theatervoorstellingen van deze week met het nieuwe maximum aantal bezoekers van 30 ook niet doorgaan, laat een woordvoerder weten. 'Zo worden de uitverkochte voorstelling van Veldhuis & Kemper en Marco Lopes verplaatst naar een nieuwe datum in januari en februari 2021. Momenteel zijn we aan het bekijken wat er met de andere voorstellingen tot 11 november gaat gebeuren (verplaatsen of annuleren). Onze bioscoop kan wel open blijven met maximaal 30 bezoekers per film.'

Het Nationale Theater in Den Haag bekijkt per voorstelling of deze kan doorgaan. Een aantal voorstellingen is geannuleerd. Er zijn ook voorstellingen die oorspronkelijk voor een groter publiek gespeeld zouden worden en waar nu dertig man kan komen. De mensen met een kaartje zijn op de hoogte gebracht.

Cultuurbarbaren

Het PAARD in Den Haag laat alle voorstellingen doorgaan. 'We hebben contact met de mensen die een kaartje bij ons hebben gekocht en vragen of ze nog naar de voorstelling willen of hun geld terug. Kiezen ze voor dat laatste dan krijgen ze wel de link voor een livestream, legt Bas de Wit van het poppodium uit. 'Bij ons kan iedereen tot op het laatste moment geld terugkrijgen. Daarmee voorkom je dat iemand met een snotneus toch naar de voorstelling gaat.'

Tijdens de herfstvakantie worden in Delft onder de noemer Cultuurbarbaren negen dagen lang activiteiten en workshops op het gebied van kunst, theater en cultuur op twintig locaties georganiseerd. 'Dit kan doorgaan', laat de organisatie weten. 'Alle activiteiten passen binnen de maatregelen omdat ze plaatsvinden in kleine groepen, veelal zonder ouders, in afgebakende tijdsloten, op locaties verspreid door de stad.'

Leidse Schouwburg

Ook kinderen in Leiden kunnen in de herfstvakantie naar het theater. Hoewel de Leidse Schouwburg de meeste voorstellingen annuleert, gaat het Kastanjerrr Theaterfestival op aangepaste wijze door. 'We hebben we nog twee hele leuke dagen op het programma staan!', laat de schouwburg enthousiast weten.

In de regio Haaglanden mochten na de vorige maatregelen, die op 28 september bekend werden gemaakt, slechts 21 grote theaters en poppodia nog meer dan dertig bezoekers blijven ontvangen. Ze kregen van de Veiligheidsregio Haaglanden een ontheffing op de toen geldende coronamaatregelen vanwege groot belang voor de regio. Daaronder zaten het Haagse Zuiderstrandtheater , het PAARD, de Rijswijkse Schouwburg en Stadstheater Zoetermeer. De Veiligheidsregio Hollands Midden had acht theaterzalen in de regio aangewezen die in aanmerking kwamen voor ontheffing om meer dan dertig mensen te ontvangen. Daaronder vielen onder andere de Goudse Schouwburg, de Leidse Schouwburg en de TheaterHangaar in Katwijk.

