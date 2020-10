Groene Hart Ziekenhuis heeft 35 IC-buddy's paraat om intensive care te ondersteunen

'Tijdens de vorige corona-uitbraak bleek dat we veel personeel nodig hebben op de intensive care,' zegt Boom. Hij is zelf IC-verpleegkundige en weet als geen ander hoe hectisch het in die periode was. 'We hebben toen operatiepersoneel ingezet, maar daardoor kwamen de operaties stil te liggen. Dat wilden we niet nog een keer, daarom zijn we gaan kijken: wie kunnen we wel gebruiken, welke expertise hebben we al in huis?'

Het Goudse ziekenhuis ontwikkelde samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een buddy-traject, dat bestaat uit een cursus van vijf dagen, een examen en een 7-daagse stage op de IC. 'Er is veel belangstelling, 35 mensen hebben zich vrijwillig aangemeld en zijn bijna klaar,' zegt Boom trots. De buddy's zijn allemaal verpleegkundigen die al in het Goudse ziekenhuis werken.

Twee nachten op de IC

José Kraijenbrink is verpleegkundige op de afdeling chirurgie en gaf zich op als buddy: 'Ik heb in de eerste coronagolf twee nachten op de IC gewerkt. Dat was heel indrukwekkend, ik heb er veel van geleerd.' Ze heeft het theoriegedeelte van de cursus achter de rug en staat te popelen om stage te lopen op de IC. 'Ik kan hierdoor mijn eigen kennis opschroeven en wat betekenen in coronatijd.'

In april werd ze voor de leeuwen gegooid, nu zal dat anders zijn, zegt Kraijenbrink: 'In de eerste golf was mijn eigen afdeling zo goed als leeg. We zijn overal te hulp geschoten, iedereen heeft een bijdrage geleverd. Maar nu kom ik beter beslagen ten ijs omdat mijn kennis is vergroot. Dat voelt zekerder, prettiger.'

Toegevoegde waarde

Opleider en IC-verpleger Boom denkt dat de buddy's echt van toegevoegde waarde zijn: 'Op de IC heeft iedereen twee patiënten onder zijn hoede, die je straks niet meer alleen, maar samen met je buddy verpleegt. Patiënten wassen, het instellen van de monitor, vocht uitzuigen bij patiënten, bloed afnemen. Dat doe je normaal allemaal zelf en nu kan je buddy dat doen.'

De grote vraag is of de buddy's binnenkort aan de slag kunnen. Ze worden pas ingezet als er een speciale corona-IC komt, waar alleen coronapatiënten liggen. 'Stel je voor dat die er niet komt, omdat het toch de goede kant uit gaat,' zegt Boom, 'dan zijn ze zeker niet voor niks opgeleid. We zien het als een kwaliteitsinjectie voor het ziekenhuis.'

