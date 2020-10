Drie Haagse wijken krijgen een flinke opknapbeurt van 20 miljoen euro

Houtwijk, Mariahoeve en Nieuw Waldeck in Den Haag krijgen een flinke opknapbeurt. Volgens de gemeente is de openbare ruimte in de drie wijken 'verouderd'. Daarom wordt het groen aangepakt. Verder worden fiets- en voetpaden en speelplekken verbeterd. Ook worden de parkeervakken weer duidelijk zichtbaar gemaakt en komen er meer bankjes. De operatie kost in totaal ruim 20 miljoen euro.

'We gaan nu snel aan de slag om de wijken veiliger, netter en toegankelijker te maken', aldus wethouder Hilbert Bredemeijer. De gemeente reageert met de make over op 'dringende oproepen' van bewoners. Die hadden gevraagd om hun wijken aan te pakken. Zij klaagden onder meer over het rommelige aanblik van hun wijken. Ze vinden dat er bijvoorbeeld aan de wegen snel iets moet gebeuren. Die zijn na vele reparaties 'een lappendeken' geworden, stellen de bewoners. Ook zorgen omhoog komende wortels van bomen ervoor dat wegen, stoepen en fietspaden hobbelig zijn.

In de wijken zijn er verder klachten over auto's die schots en scheef staan geparkeerd. Omdat de vakken door de jaren heen onduidelijk zijn geworden, is er sprake van 'wildparkeren'. Daarnaast zijn de vakken vaak te klein. Ook het groen heeft de mooiste tijd gehad, vinden de bewoners. Er is vaak weinig ruimte voor, waardoor bomen met elkaar gaan 'concurreren', ook passen de planten die er staan vaak niet.

Vijftien jaar

In totaal wil de gemeente zeventien projecten in de wijken gaan uitvoeren. 'Het doel is dat de openbare ruimte hiermee de komende vijftien jaar weer vooruit kan’, aldus Bredemeijer.

In Nieuw Waldeck worden de Italiaanse buurt en Maurice Ravelweg opnieuw ingericht. De wijk wacht verder groot onderhoud in de Binnentuinen en Buitentuinen, het opknappen van voetgangers- en fietsersroutes en het opknappen van de groenzones. Daarnaast wordt er nog groot onderhoud gedaan in de Amerikaanse en Franse buurt.

Groot onderhoud

In Houtwijk krijgen de Mensenrechtenbuurt, Kunstenaarsbuurt, Architectenbuurt en Historicibuurt een grote opknapbeurt. Ook daar worden routes voor fietsers en voetgangers verbeterd. Verder wordt hier de Burgemeester Hovylaan opnieuw ingericht en groot onderhoud gepleegd aan de Van Drieststraat.

In Mariahoeve worden De Landen, Hofzichtlaan en het noordoostelijk deel van De Horsten aangepakt. Het Kleine Loo en de ruimte daar omheen worden opnieuw ingericht. Verder komen hier nieuwe parkeervakken in het zuidwestelijk deel van De Horsten en De Kampen en De Burgen. Ook hier worden fiets- en voetpaden opgeknapt.

Wortels

In de drie wijken zorgen sommige bomen op dit moment voor veel overlast omdat wortels de bestrating kapot drukken. De gemeente gaat hiervoor nog een plan maken, waarbij per boom wordt onderzocht wat er moet gebeuren. Dit gebeurt in overleg met bewoners en belangenverenigingen.

LEES OOK: Strijd voor behoud van 156 bomen langs Haagse Mient