Einde voor paardenweitjes op bollengrond: 'Weet je hoe lang ik heb gehuild?'

Monique woont sinds het overlijden van haar ouders in het ouderlijk huis. Er zit een kleine hectare grond bij. De ene helft verhuurt ze aan een plantenkweker en op de andere helft wilde ze graag een paard voor haar dochter stallen. Tien jaar lang spaarde ze voor een paardenstal, die ze in 2018 kon neerzetten. 'Mijn droom kwam uit toen die er eindelijk stond, en die van mijn dochter ook.'

De stal en paardenwei van Monique | Foto: Monique Verdegaal

De droom bleek echter van korte duur. Een half jaar later kreeg ze een brief van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) die in opdracht van de gemeente handhaaft. De stal en het paardenweitje moesten weg, anders zou een dwangsom van 5.000 euro volgen.

'Weet je hoe lang ik heb gehuild?'

Ze probeerde het aan te vechten, maar zonder resultaat. 'Ik heb zelfs gezegd dat ze een halve hectare van me mochten hebben. Alles had ik er voor over. Maar het hielp niet.' Een maand geleden ging de hele boel daarom tegen de vlakte. 'Weet je hoe lang ik heb gehuild?'

Een kraan haalt de stal en paardenwei bij Monique weg | Foto: Monique Verdegaal

Omgevingsdienst West-Holland handhaaft (in opdracht van de gemeente Noordwijk) op de illegale paardenweitjes en moestuinen. Dit gebeurt omdat ze volgens het bestemmingsplan op bollengrond staan of omdat schuurtjes zonder vergunning zijn neergezet. In totaal gaat het om ruim 260 percelen. De gemeente wil dat deze percelen worden gebruikt als bollengrond en zo 'de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de Bollenstreek in stand houden'. In vier jaar tijd moeten alle ruim 260 plekken worden aangepakt. Inmiddels zijn de eerste dertig plekken gecontroleerd.

Ook al is het voor haar te laat, toch probeert ze de gemeente op andere gedachte te brengen. Samen met zo'n tien andere grondeigenaren schreef ze vorige week een brief aan de wethouder waarin ze oproepen om de percelen te legaliseren. 'Ik doe het voor die 260 lotgenoten.'

'Dreigende taal'

Hans Klein (77) is daar één van, hij voert het woord namens zijn vrouw. Zij en haar zus hebben de brief aan de wethouder ook ondertekend. De dames hebben een stuk grond aan het Westeinde in Noordwijkerhout, in 1990 geërfd van hun vader. Ze hebben er sindsdien een volkstuin met een kasje en ook staat hun caravan er. Daarnaast verhuren ze een deel van de grond aan een kweker en een ander deel wordt verhuurd aan een paardeneigenaar.

Vier maanden geleden viel er een brief van de ODWH op de mat, nadat buren hadden geklaagd bij de gemeente, zegt Klein. 'We doen blijkbaar dingen die niet mogen. Er zat een dwangsom op van totaal 30.000 euro. Het was dreigende ambtelijke taal, de honden lusten er geen brood van', zegt Klein. Zijn schoonvader kocht de grond in 1942 als weidegrond en Klein heeft nooit geweten dat het bestemmingsplan in de tussentijd veranderde, zegt hij. 'We hebben het al zo lang zo. De situatie is al vijftig, zestig jaar zo, waarom komen ze hier nu mee?'

'Te klein'

Het argument van de gemeente dat het om bollengrond gaat, snijdt volgens de grondeigenaren geen hout. 'De grond die ze vrij proberen te maken is totaal onbruikbaar voor bollenkwekers', zegt Klein. 'We hebben met verschillende kwekers gesproken, het zijn veel te kleine stukjes zeggen zij.'

Volgens de gemeente gaat het om percelen waar qua ruimte 'de functie bollenteelt redelijkerwijs kan plaatsvinden en waar om die reden in principe zou moeten worden gehandhaafd'. 'Bij het project wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er ook perceeltjes of perceelsgedeelten zijn welke objectief gezien niet meer voor de bollenteelt geschikt zijn', aldus de gemeente. Per perceel wordt er daarom gekeken of er wordt gehandhaafd of dat er mogelijkheden zijn tot legalisering.

'Stukjes van niks'

Dat beamen briefondertekenaars Ger Janson en Klaas van Santen. Jansons moeder heeft al 35 jaar een schuine hoek van haar land aan de Noordwijkse Duinweg in gebruik als paardenwei en heeft ook handhaving op bezoek gehad. 'Die stukjes land waar het om gaat, zijn stukjes van niks. Ze zijn helemaal niet rendabel voor de bollenteelt.'

Ook Van Santen heeft naast zijn huis in Noordwijk een stukje land met wat paarden en pony's. Hij is nog niet aangeschreven, maar weet dat hij wel op de lijst staat van de ODWH om gecontroleerd te worden. 'Mijn vader had hier een bollenkwekerij. Destijds kon je nog een kwekerij draaiende houden met 1,2 hectare. Dat kan nu niet meer, dat is veel te klein. Er moeten machines van acht, negen meter overheen.'

'Niet steekhoudend'

Ook hij snapt niet waarom er gehandhaafd wordt. 'Als het nou voor huizenbouw was, zou ik er nog begrip voor hebben, maar dit is niet steekhoudend. Die stukjes grond moeten gewoon gelegaliseerd worden.'

De gemeente Noordwijk zegt in een reactie dat het 'een beginselplicht tot handhaving heeft als er een situatie wordt aangetroffen die niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan'. 'Het gebruik van het perceel en/of het gebruik of de aanwezigheid van de bouwwerken zou wellicht legaal kunnen zijn vanwege overgangsrecht. Daarop kunnen betrokkenen zich beroepen. Indien dat niet kan worden aangetoond, gaat de gemeente over tot handhaving', aldus een woordvoerder van de gemeente. Alles zonder meer legaliseren wil de gemeente niet. 'Het project is er juist op gericht om dit gebruik te beëindigen.'

Met het stuk grond van Monique gebeurt nu niets | Foto: Monique Verdegaal

'Pure diefstal'

Het stukje land van Monique is sinds de sloop van de paardenstal een braakliggend terrein. 'Nu verpaupert het en gebeurt er niks mee. Als het nou voor het grote geheel is, maar niemand kon zeggen waarom dit moest. Het is pure diefstal.'

Hans Klein hoopt dat hij zich dat lot kan besparen en heeft een advocaat in de armen genomen. 'Maar als het tegenzit, zijn de volkstuin en de paardenwei straks verleden tijd. En moeten de paarden waarschijnlijk naar de slacht. Ik slaap er erg slecht van.'

'Hobby ontnomen'

Mochten ze toch alles af moeten dan breken, dan wordt de grond niet gebruikt om er bollen op te telen, zegt Klein. 'Dan komt het braak te liggen en wordt het niet meer onderhouden.' Hij is er boos over. 'Ze ontnemen mensen een hobby.' Ook Ger Janson is niet te spreken over de aanpak van de gemeente. 'Ik vind het heel gemeen. Het zijn een soort razziapraktijken met paardenweitjes.'