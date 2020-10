Leiderdorpse brug opnieuw afgesloten: deze keer weinig zorgen bij ondernemers over verkeerschaos

Voor de derde keer in twee jaar tijd wordt een van de belangrijkste bruggen tussen Leiden en Leiderdorp afgesloten in het weekend van 23 oktober. De Leiderdorpsebrug, ook wel bekend als de Stierenbrug, wordt drie weekenden afgesloten voor het autoverkeer. De hele technische installatie en de aandrijving van de brug wordt vervangen in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Twee jaar geleden was de eerste afsluiting van de brug. Toen is het brugdek hersteld en opnieuw geasfalteerd, en dat zorgde destijds voor een flinke verkeerschaos. Ondernemers klaagden toen dat Leiderdorp nauwelijks te bereiken was gedurende zes weken. Er zou nauwelijks communicatie vanuit de gemeente zijn geweest en men vond de afsluiting veel te lang duren.

'Daar heeft de gemeente Leiderdorp wel van geleerd', zegt Herbert Zilverentant van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV). 'Er zijn nu bijvoorbeeld al heel vroeg borden geplaatst langs de weg om automobilisten te informeren.' Bovendien is de LOV deze keer ook benaderd door de gemeente over de werkzaamheden aan de brug. 'Het is deze keer minder ingrijpend', zegt Zilverentant. 'Ik denk dat het nu wel mee zal vallen met de verkeerschaos.'

Omleiding via A4

In totaal is de brug dus drie weekenden afgesloten voor het verkeer, de eerste keer vanaf vrijdag 23 oktober. Ook in de weekenden van 29 januari en 12 februari is de brug dicht voor autoverkeer. Automobilisten worden dan omgeleid over de A4. Vanaf 23 november tot 29 januari moet de scheepvaart een andere route kiezen. De brug is dan wel open voor wegverkeer.