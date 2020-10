Kinderen geslagen en uitgescholden door jongeren in Naaldwijk: 'Ik durf niet meer naar de skatebaan'

Naaldwijk heeft last van jongelui die kleine kinderen pesten. In de speeltuin van het Pijle Tuinenpark worden kinderen uitgescholden en in elkaar geslagen. De ouders hebben er genoeg van en zijn naar de politie gestapt, en die roept mensen op om alle incidenten te melden.

'Ze slaan en schelden', vertelt een 12-jarige jongen die op de nabijgelegen basisschool in groep acht zit. Hij wil niet met naam genoemd worden. 'Het is al een tijdje aan de gang, en ik ben niet het enige slachtoffer.' Hij vertelt dat het een paar keer per week voorkomt. 'Ik durf ook niet meer naar de skatebaan. Maar kort geleden ben ik toch weer geweest, en toen kwamen ze precies die dag langs.'

Ook een 9-jarige jongen vertelt dat hij 'heel vaak' is geschopt en geslagen. Zijn moeder vult aan: 'Het stadium van aanbellen bij de ouders van die jongens was ik drie weken geleden wel voorbij. Toen heb ik hem gevraagd of hij het goed vond dat ik de wijkagent zou bellen.'

Aangifte

De wijkagent is bij allebei de jongens thuis geweest, en afgelopen zondag heeft de politie een avond georganiseerd voor de betrokken gezinnen. Daar is de ouders op het hart gedrukt om aangifte te doen van elk incident en 1-1-2 te bellen als er weer wat gebeurt.

De jongens kennen de namen van sommige van hun pesters, maar niet van hen allemaal. 'Ze zitten op de middelbare school', dat weet de 12-jarige wel. Waarom de groep het speciaal op hen heeft voorzien? Ze halen hun schouders op: 'Verveling en stoer doen voor elkaar.' Ze zeggen het berustend. 'Een van die jongens zit bij me in het team, en mijn vader is de trainer', vertelt de 12-jarige. 'Die is hier in het park met die jongens gaan praten. Hij werd uitgelachen en met eikels bekogeld'.

Veilig buiten spelen

Burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland is geschrokken van de incidenten: 'Dit kan niet waar zijn. Kinderen moeten veilig kunnen buitenspelen zonder dat ze gepest worden. We hebben met politie en welzijns- en jeugdwerk een gezamenlijke aanpak om dit aan te pakken, want dit moet snel stoppen.'

Arends vindt dat ook de ouders van de daders aangesproken moeten worden op het gedrag van hun kinderen. 'Als dat niet helpt moeten we ook naar andere maatregelen kijken. Pesten kunnen we niet toelaten.'

Niet alleen

De jonge jongens blijven voorlopig weg uit het park, of gaan alleen met hun ouders erdoor. Een moeder met een 7-jarig zoontje zegt: 'Hij mag hier ook niet meer alleen langs, die groep is zo vervelend.' Maar de 12-jarige durft intussen alweer vooruit te kijken naar het moment waarop hij wel weer durft te skaten: 'Nu u hier toch bent, kan u de burgemeester vragen om een waterkraantje bij de skatebaan?'