Onbekendheid met witte stok is gevaarlijk voor blinden en slechtzienden

'Mensen weten te weinig over de stok die blinden gebruiken'

Veertig procent van de mensen weet niet dat een uitgestoken witte stok betekent dat een blinde of slechtziende wil oversteken. Dat blijkt uit onderzoek van de Oogvereniging. De onbekendheid met de stok of de ribbelige tegels op een perron, geeft regelmatig gevaarlijke en pijnlijke situaties. Vandaag op Dag van de Witte Stok wil de Oogvereniging daar verandering in brengen.

Vooral bij jongeren is de onbekendheid met de witte stok groot. Meer dan 40 procent weet niet waarom een blinde of slechtziende een witte stok uitsteekt bij het oversteken. Die onwetendheid resulteert in botsingen en een onveilig gevoel bij slechtzienden. Ook fietsen die op de witte geleidelijnen staan geven veel gedoe bij het volgen van die lijnen naar hun bestemming.

'Mensen die slecht zien bereiden hun reis goed voor zodat ze de minste obstakels tegenkomen', zegt Hincka Rosdorf, slechtziende en woordvoerder van de Oogvereniging Zuid-Holland. 'Als er dan fietsen, scooters of andere hinderissen op de geleidelijnen op de stoep staan, of een fietser rijdt je bijna omver, word je wel onzeker, raak je van je a propos of ben je zelfs verdrietig als dat gebeurt.' Niet zozeer de trams en auto's, maar de fietsen en vooral e-bikes zijn het gevaarlijkst voor de slechtzienden. 'Auto's en de tram die hoor je, maar een fietser hoor je niet. Zeker de e-bikes zijn snel, dus daar komen nogal eens gevaarlijke situaties voor', zegt Hincka Rosdorf.

Blinden leren route uit hun hoofd

Blinden en slechtzienden leren de route, zebrapaden en geleidelijnen uit hun hoofd en gaan dan op pad. Door de drukte is daar veel moed voor nodig, zegt Rik Wouters, voorzitter Oogvereniging Zuid-Holland. 'Je kan al niets zien, dat ga je compenseren met andere zintuigen. Je gaat meer op je gehoor doen. Maar het is toch vermoeiend. Hoe meer obstakels je op de weg hebt, hoe meer vermoeid je wordt. Dat is natuurlijk jammer. Je energie heb je ook nodig voor andere dingen. Niet alleen voor fietsers en obstakels op je geleidelijn.'

Voorzitter Wouters durft het bijna niet te zeggen, maar vermoedt ook dat het een beetje gemakzucht is dat fietsers geen rekening houden met blinden en slechtzienden. 'Van okee ik kan er nog snel achterlangs ofzo.'

Via social media probeert de Oogvereniging de witte stok bekender te maken.