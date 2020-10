Van teleurgesteld tot opgelucht: sportclubs merken gevolgen van coronaregels

Overal in het land ligt de tegenstelling voor het oprapen, bijvoorbeeld in een dorp als Boskoop. 'Nou, je merkt wel een soort opluchting', bekent Justin Kraaijenbrink van atletiekvereniging AV '47. Zijn sport blijft grotendeels buiten schot. Dat geldt niet voor de volwassenen die volleyballen bij Timios. Minstens een maand lang mogen zij hun hobby niet meer uitoefenen. 'Dat geeft onrust', aldus Angela Hunink, speelster van het eerste damesteam.

Het aanscherpen van de coronamaatregelen heeft voor veel amateursporters grote gevolgen. Iedereen boven de 18 jaar mag alleen individueel sporten, of in teamverband met maximaal vier personen en op anderhalve meter afstand. Door alle wedstrijden in competitieverband is de komende vier weken een dikke streep gezet. Kinderen mogen alleen onderling duelleren met eigen clubteams.

Muziek in de oren

Vertaald naar een praktijkvoorbeeld sprak premier Mark Rutte dinsdagavond: 'Een partijtje tennissen kan, maar niet dubbelen. Hardlopen met zijn vieren kan wel.' Met name die laatste zin klonk Justin Kraaijenbrink (24) als muziek in de oren. Als actief sporter, maar óók als bestuurslid en trainer bij de Boskoopse atletiekvereniging, die dik vierhonderd leden telt. 'Je traint met een groep. Maar zolang je de oefeningen na elkaar doet, kun je genoeg afstand houden.'

Volleybal daarentegen wordt in teams van zes personen gespeeld. 'En in het veld is afstand houden natuurlijk niet te doen, dat moge duidelijk zijn. Dus op dat punt begrijp ik het wel', reageert Michael van Maaren tijdens de (voorlopig) laatste reguliere training in sporthal De Plataan. Toch noemt de interim-voorzitter van Timios - een combinatieclub uit Boskoop en Waddinxveen, met circa driehonderd leden - het nieuwe pakket met maatregelen 'teleurstellend'.

'Iets waar je naar uitkijkt'

'We hielden ons aan alle regels. En ik heb niet het idee dat er hier binnen de sportvereniging heel veel besmettingen zouden ontstaan, omdat iedereen netjes afstand hield', zegt Van Maaren. Zelf traint hij de dames 1, waarin Angela Hunink en één teamgenote als enige twee ouder dan 18 jaar zijn. 'Geniet je een beetje van je laatste training', roept Van Maaren haar plagerig toe. Verontschuldigend: 'Ik word er zo langzamerhand ook wat cynisch van.'

Ik denk dat het ledental gaat slinken, dat is natuurlijk wel kwalijk voor een vereniging

De 36-jarige Hunink lacht het weg. Desondanks baalt ze behoorlijk van de beperkingen die sinds woensdagavond gelden. Ook al weet ze nog niet precies wat het voor haar inhoudt. 'Ik heb het idee dat ik nu dus eigenlijk niet meer zou mogen trainen, omdat ik boven de 18 ben. En de rest dus wel. Dat is gewoon heel erg jammer. Ik zit ook de hele dag thuis te werken en dan is volleybal echt een uitlaatklep, iets waar je naar uitkijkt.'

Overgang naar wintermaanden

Omgekeerd merkt Kraaijenbrink een positief effect op de atleten van AV '47. 'Normaal zie je bij die overgang van de zomer- naar de wintermaanden toch dat atleten zoiets hebben: moeten we wéér in de kou naar buiten? Nu is het eigenlijk: o, lekker, we mogen er even uit.' En wat hemzelf betreft? 'Ik ben er onwijs blij mee. Ook ik zit veel binnen, ik heb een soort eigen bubbeltje gecreëerd. Dus het is gewoon lekker om in de buitenlucht bezig te kunnen zijn.'

Justin Kraaijenbrink is atleet, bestuurslid én trainer bij AV '47 in Boskoop | Foto: Omroep West

Van Maaren vreest de sportieve gevolgen voor volleybalclub Timios. Zijn gedachten gaan vooral uit naar mensen die jaarlijks beslissen om nog een seizoen door te spelen. 'Dat zijn meestal senioren of mensen die het druk hebben op hun werk. Die gaan afhaken, dus ik denk dat het ledenaantal gaat slinken. Dat is natuurlijk wel kwalijk voor een vereniging. Daar voorzie ik de meeste problemen in.'

'Laten we ons hoofd gebruiken'

Die vlieger gaat voor Hunink niet op, vertelt ze desgevraagd. 'Ik volleybal 26 jaar. Dus dan kan ik me niet voorstellen dat ik zeg: ik ga ermee stoppen. Nee, nee. En misschien duurt het nog een jaar, maar het wordt heus wel weer ooit zoals het was. Denk ik. Hoop ik…'

'Zoals de minister-president ook zegt: laten we allemaal ons hoofd gebruiken. Dat is het belangrijkste. volgens mij', betoogt Van Maaren tot besluit.

LEES OOK: