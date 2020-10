Leidse blaastest volgende maand ingezet in coronateststraten

De Leidse blaastest is de afgelopen tijd in de teststraat in Amsterdam uitgeprobeerd. Ruim 1800 mensen deden de test voorafgaand aan de wattenstaatjestest, meldt de NOS. Van hen hadden er zo'n 1350 na de blaastest al direct naar huis gekund. Het apparaat kan een coronabesmetting in driekwart van de gevallen met zekerheid uitsluiten, blijkt uit het onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum, de GGD Amsterdam en het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Bij ongeveer een kwart van de mensen kon het apparaat de aanwezigheid van het virus niet uitsluiten. Bij hen was nog een wattenstaafjestest nodig. Toch zou het op grote schaal toepassen van de ademmeter een enorme verlichting voor de teststraten betekenen. 'De test is een belangrijke aanvulling op de testen die momenteel beschikbaar zijn', zegt longarts Hans in 't Veen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Wie niet besmet is, hoort dat meteen en kan direct weer naar school of aan het werk. Het ministerie van Volksgezondheid heeft honderden van de apparaten besteld bij Breathomix. Minister De Jonge vertelde er donderdag vanuit te gaan dat de eerste blaastesten in november ingezet kunnen worden. 'De blaastest wordt op dit moment in de praktijk getest. De negatieve uitslag is nu al heel betrouwbaar', zegt de minister.

Bij elkaar duurt de test zo'n 45 seconden: ongeveer een halve minuut in het apparaat ademen, en een paar seconden wachten op de uitslag. Daarna kan het blaasapparaat na desinfectie en vervanging van het mondstukje en filter opnieuw worden gebruikt.

Het apparaat van Breathomix was eigenlijk ontwikkeld om aandoeningen zoals astma, COPD en kanker op te sporen. Maar nu is dus gebleken dat het ook werkt voor het coronavirus.

Het Leidse bedrijf is niet het enige dat ademtestapparatuur ontwikkelt. Ook onder meer een bedrijf in Finland is al bezig met het produceren van zo'n honderdduizend exemplaren van een vergelijkbare ademtest.

