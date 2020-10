Boosheid om hossende kroeggangers, feest stilgelegd door politie en handhavers

Verbazing over een 'feest' op het Plein in Den Haag woensdagavond. In witte tenten die daar zijn opgezet. is vlak voor het ingaan van de nieuwe coronamaatregelen nog gefeest, blijkt uit een video op Twitter van BBC-correspondent Anna Holligan. Het feest is 's avonds rond tien uur stilgelegd door handhavers van de gemeente en de politie. 'Dit is volstrekt onverantwoord', aldus burgemeester Jan van Zanen in een verklaring. Een onderzoek volgt.

Op de beelden is te zien dat feestende mensen behoorlijk losgaan op luide muziek. Een van kroegen op het Plein bevestigt dat de opnamen van woensdagavond zijn. Het café waarvoor de tenten staan, was niet bereikbaar voor commentaar. Onder de beelden van video op Twitter wordt met verbazing gereageerd op het gefeest. 'Tja....', schrijft viroloog Marion Koopmans. 'Om je kapot te schamen', zegt een ander op Twitter.

Ook burgemeester Van Zanen reageert in de verklaring zeer ontstemd. 'Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de IC liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder. We onderzoeken de situatie en welke stappen we kunnen nemen tegen deze zaak en tegen zijn bezoekers', stelt hij.

'Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander! #COVID19', zegt minister Ank Bijleveld op Twitter. PvdA-voorman Lodewijk Asscher zei tijdens het debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer: 'Terwijl wij hier spraken was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken. Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn.'