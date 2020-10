Eigenaar tent over feestende bezoekers: 'Mix van verkeerde muziek, afscheid horeca en emotie'

'Het was geen feest. Dit mag tot 22.00 uur', benadrukt Prins. Er is geprobeerd te handhaven, zegt hij. 'Op video’s is te horen dat er wordt gezegd 'blijf zitten, blijf zitten.' De horecaondernemer ontkent dat handhavers de avond hebben geëindigd. 'Ik heb om 21.30 uur zelf de muziek uitgezet. Ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid, maar ik ben geen politieagent en ik kan geen boetes uitdelen.' Volgens Prins was de tent om 22.00 uur leeg.

De partytent waar in gefeest werd zet Luden elk jaar neer. 'Die gebruiken we al drie jaar. Het is niet speciaal voor deze avond neergezet.'

Op beelden van BBC-correspondent Anna Holligan is te zien dat feestende mensen behoorlijk losgaan op luide muziek:

'Horeca is slachtoffer'

Prins komt geïrriteerd over, na alle commotie. Vooral omdat hij maandenlang geprobeerd heeft om zich aan de regels te houden. 'Het nieuws zou vandaag moeten zijn hoe de horeca het slachtoffer van de crisis is. Hoe we de helft van het jaar dicht moeten en hoe we het personeel moeten blijven betalen.'

Er is nog geen contact geweest met de gemeente, maar Prins verwacht dat dat nog wel komt. Burgemeester Van Zanen reageerde in een verklaring zeer ontstemd. 'Deze mensen hebben lak aan hardwerkende medewerkers in de zorg, patiënten die op de IC liggen of wiens operatie nu wordt uitgesteld. Natuurlijk willen mensen weer feesten, maar door dit soort egoïstisch gedrag duren de maatregelen alleen maar langer. Zo raak je jezelf, anderen en ondernemers ook alleen maar harder. We onderzoeken de situatie en welke stappen we kunnen nemen tegen deze zaak en tegen zijn bezoekers', stelt hij.

'Hele hufterige actie'

'Dit kan echt niet. Houd je aan de regels en doe het voor een ander! #COVID19', zegt minister Ank Bijleveld op Twitter. PvdA-voorman Lodewijk Asscher zei tijdens het debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer: 'Terwijl wij hier spraken was hier in een tent op het Plein een groot feest aan de gang, wat wel laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben om met zijn allen corona aan te pakken. Dat is echt wel een hele hufterige actie naar al die ondernemers die daar de dupe van zijn.'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat in een verklaring aan verscheidene media weten afstand te nemen van de videobeelden. 'In deze tijd is dat niet het beeld en signaal wat je mag afgeven. Het is onacceptabel', stelt directeur Dirk Beljaarts. De beelden doen volgens de KHN-voorman afbreuk aan de 'zorgvuldige opgebouwde status die duizenden horecaondernemers en hun personeel hebben opgebouwd in de laatste maanden'. 'Dit is een exces en is niet dé horeca. Dé horeca huilt vanavond en heeft de afgelopen maanden alles gegeven om een veilige plek te bieden voor uitgaan.'

Het aantal besmettingen in Nederland is de laatste weken erg gestegen. In de regio's Haaglanden en Hollands Midden is de situatie volgens het RIVM ernstig. Kijk hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente. Wil je meer cijfers? Kijk dan op ons coronadashboard.