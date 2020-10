'Hoe haal je het in je hoofd', burgemeester heeft geen goed woord over voor feestgangers

Hij kan er met zijn hoofd niet bij. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is zeer verontwaardigd dat een groep mensen woensdagavond feest vierde in een tent van restaurant Luden op het Plein in Den Haag, vlak voordat de strengere coronaregels zouden ingaan en de horeca vier weken moet sluiten. De beelden die een BBC-correspondent hiervan maakte, gaan de hele wereld over. 'Ik zou me kapot schamen.'

Op de beelden is te zien dat feestende mensen behoorlijk losgaan op luide muziek. De burgemeester heeft de beelden van de feestende groep mensen op het Plein zelf ook gezien. 'Ik zou me kapot schamen', reageert Van Zanen. 'We zijn bezig met een gedeeltelijke lockdown. Die ging woensdagavond om 22.00 uur in. Ik snap dat sommige mensen daarvan balen, ikzelf ook, maar we doen dit niet voor niks! Als je die beelden ziet rondgaan, denk je: hoe haal je dit in je hoofd! Er zijn mensen in de zorg snoeihard bezig om het ergste te voorkomen. Er zijn mensen ziek van het coronavirus, sommigen gaan dood en de cijfers stijgen. We gaan niet voor niks in een gedeeltelijke lockdown! Dan vind ik zulk gedrag nogal egoïstisch...'

Deze beelden zouden in de tent zijn gemaakt:

De gemeente is aan het uitzoeken hoe het woensdagavond zo mis kon gaan op het Plein. 'Ik heb gehoord dat handhavers en agenten er snel bij waren en dat het redelijk kort heeft geduurd', vertelt de burgemeester. Volgens de betrokken horeca-ondernemer klopt dit niet helemaal en is de muziek door hemzelf uitgezet en heeft zijn personeel het feest beëindigd. Van Zanen benadrukt dat hij dit gaat uitzoeken. 'We bekijken de tijdlijn en we bekijken of we kunnen achterhalen wie betrokken waren en of we die mensen kunnen beboeten.' Er gaat actief gezocht worden, benadrukt de burgemeester. 'Want dit is een heel slecht voorbeeld, hoe kom je hierbij?!'

'Wat een egoïstische mensen...'

'Hoe kunnen mensen feestvieren op anderhalve centimeter van elkaar?' De burgemeester begrijpt het niet. 'Dit was al voor 22.00 uur verboden. Wat een egoïstische mensen... hun gedrag gaat ten koste van anderen. Dit is levensgevaarlijk, hoe haal je het in de hoofd! Dat mensen geen verantwoordelijkheidsgevoel kunnen opbrengen om zich te gedragen, is mijn grootste zorg. Dit was zeer onverantwoordelijk gedrag.'

