Hoogvliet sluit bijna alle winkels om 20.00 uur: 'Voor de veiligheid van onze klanten'

Supermarktketen Hoogvliet gaat bijna alle vestigingen om 20.00 uur sluiten. Alleen de winkel in het centrum van Leiden blijft langer open. 'Daar kunnen we de drukte niet goed reguleren over de dag als we daar al vroeg gaan sluiten', legt een woordvoerder uit.

De supermarktketen heeft zo'n dertig winkels in de regio en die sluiten vanaf nu bijna allemaal om 20.00 uur. Door de verscherpte coronamaatregelen mogen supermarkten vanaf donderdag na 20.00 uur geen alcohol meer verkopen. Voor Hoogvliet reden om de winkels eerder dicht te doen. 'Voor de veiligheid van onze medewerkers en klanten is dit in onze ogen het beste besluit', legt een woordvoerder uit.

De enige winkel van Hoogvliet die wel na 20.00 uur openblijft is die aan de Levendaal in Leiden. 'Die winkel ligt in het centrum van Leiden', legt de woordvoerder de uitzonderingspositie uit. 'In andere winkels kunnen mensen over de rest van de dag goed terecht, maar hier lukt het gezien de drukte niet om alle bezoekers te spreiden.' Op die manier wil de winkel voorkomen dat het op één moment te druk wordt. Wel zal de vestiging na 20.00 uur geen alcohol meer verkopen.

Albert Heijn en Jumbo

Supermarktketens Albert Heijn en Jumbo zijn vooralsnog niet van plan hun winkels eerder te sluiten wegens het verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur. Jumbo meldt vanaf 20.00 uur de schappen met alcohol af te sluiten met linten. Slijterijen in winkels worden ook op dat tijdstip gesloten. Supermarkten gaan klanten attenderen op de maatregel.

Albert Heijn denkt de nieuwe maatregel ook te ondervangen met goede informatievoorziening richting de klant. De grootgrutter uit Zaandam hangt naast de afzetlinten tevens posters op in de winkels om iedereen zo goed mogelijk te informeren. 'Daarnaast beginnen we om 19.30 uur met omroepen via de winkelradio en waarschuwt een medewerker bij de ingang klanten die vanaf dat moment boodschappen komen doen', geeft de super aan. Als een klant na 20.00 uur met alcohol aan de kassa staat, zal Albert Heijn de verkoop weigeren. Bij de zelfscankassa's zal er ook op gelet gaan worden dat mensen niet tóch stiekem na 20.00 uur alcohol proberen te kopen.

