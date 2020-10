Humanity House in Den Haag sluit voorgoed

Museum en educatieplatform Humanity House in Den Haag sluit per 1 november voorgoed. De instelling, die thema's als vrede en conflicten belicht en met name veel scholieren ontving, ziet er financieel geen brood meer in. Niet alleen heeft de coronacrisis het museum volgens eigen zeggen hard geraakt en vielen de inkomsten uit bezoek en verhuur nagenoeg weg, ook heeft het de hoop op subsidie laten varen.

'Humanity House kreeg in het voorjaar een positieve beoordeling, maar een negatief advies van de Haagse cultuurraad voor toekenning van subsidie vanuit het Kunstenplan van de gemeente Den Haag. In combinatie met de coronamaatregelen is er zonder toezegging van meerjarige subsidie op dit moment te weinig zicht op perspectief om het museum nog open te houden', legt een woordvoerster uit. De definitieve beslissing van Den Haag over subsidie laat te lang op zich wachten, stelt ze.

'Het is ongelofelijk jammer dat in deze tijd van polarisatie en in de stad van Vrede en Recht geen ruimte is voor een plek als Humanity House', zegt directeur Hanneke Propitius. Haar instelling noemt zich een 'podium voor honderden verhalen, gesprekken en ontmoetingen over wat het betekent om te moeten vluchten en ontheemd te zijn'.

Scholieren en studenten

Circa 214.000 mensen bezochten sinds de oprichting tien jaar geleden het museum, onder wie 114.000 scholieren en studenten. Ook organiseerde Humanity House in samenwerking met andere organisaties educatieprogramma's, evenementen en tentoonstellingen elders.

