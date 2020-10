Coronavirus heeft bepaald geen invloed op huizenprijzen: sterkste stijging in ruim 20 jaar

De huizenprijzen in Nederland zijn het afgelopen kwartaal het sterkst gestegen in meer dan twintig jaar tijd, ondanks de coronacrisis. Ook in deze regio zitten de huizenprijzen flink in de lift, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In Leiden en omgeving zijn de huizen het duurst van onze regio.

Gemiddeld over heel Nederland verwisselden huizen in het derde kwartaal voor 354.000 euro van eigenaar. Dat is 11,6 procent meer dan een jaar terug. Wie een nieuwbouwwoning kocht, moest gemiddeld zelfs 410.000 euro betalen. In onze regio gaan huizen gemiddeld het duurst van de hand in Leiden en omstreken. Daar bedraagt de gemiddelde verkoopprijs 424.000 euro. In de Bollenstreek betaal je zo'n 395.000 euro voor een huis en in Den Haag en omstreken 375.000 euro.

De gemiddelde huizenprijs in deze regio was in het derde kwartaal van dit jaar het laagst in Gouda en omgeving: 342.000 euro. Het Westland (349.000) en Delft (356.000 euro) volgen op gepaste afstand.

Stijging gemiddelde huizenprijs

Maar in Gouda is de gemiddelde huizenprijs wel het meest gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De NVM noteerde een toename van 13,7 procent. Ook in Den Haag en omstreken zijn huizen flink duurder van de hand gegaan, voor 13,1 procent meer dan in 2019. Alphen aan den Rijn volgt met een stijging van twaalf procent op plaats drie.

Het aantal woningverkopen in onze regio steeg het hardst in Gouda en omstreken, met 18,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het Westland volgt met een toename van 14,9 procent en de Bollenstreek met stijging van 10,1 procent. In Alphen en omgeving daalde het aantal woningverkopen juist, met 10,1 procent. Dit is de enige streek in onze regio die een daling in het aantal woningverkopen laat zien in het derde kwartaal van 2020.

Coronacrisis

Landelijk steeg het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal met 41.583, een stijging van zeven procent. Dit is opmerkelijk: vanwege de coronacrisis rekenden veel deskundigen eerder dit jaar nog op een omslag op de woningmarkt. Maar waar normaal in het derde kwartaal een seizoensdip optreedt, werd het afgelopen zomer nooit rustiger voor de makelaars.

NVM-voorzitter Onno Hoes maakt zich, ondanks de vele transacties, grote zorgen over de toekomst. 'De woningmarkt heeft echt verruiming nodig van het aanbod om woningen voor een grote groep betaalbaar te houden.' Hij pleit daarom voor een noodplan om de woningmarkt op dit vlak vlot te trekken. 'We begrijpen dat corona en de gevolgen hiervan de hoogste prioriteit hebben binnen het kabinet, maar de woningmarkt zou dan toch direct daarna moeten komen.'

