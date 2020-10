Nieuwe burgemeester Zoeterwoude: 'Groene Hart heilig, maar....'

Fred van Trigt is de kersverse burgemeester van Zoeterwoude. Als geboren en getogen Hillegommer verlaat hij op 58-jarige leeftijd zijn geboorteplaats, waar hij wethouder was. 'Het leek me leuk om de politiek eens te bekijken vanuit een ander standpunt: dat van burgemeester.' Omroep West ging in gesprek met Fred van Trigt.

Uitkijkend over het polderlandschap buiten Zoeterwoude roept hij spontaan: 'Kon dit maar altijd zo blijven.' Maar hij moet toegeven dat daar wel wat haken en ogen aan zitten. 'We hebben ook windmolens en bedrijven, we moeten mensen naar Zoeterwoude trekken om de winkels en de verenigingen vitaal te houden. Dus we moeten ook bouwen. Of dat ooit in het Groene Hart moet, zal een proces zijn van heel zorgvuldig wikken en wegen.' Daarmee hebben we het eerste heikele punt besproken.

Daarna komt het volgende onderwerp ter sprake. Een vrouw in Zoeterwoude dorp vraagt de burgervader om Zoeterwoude zelfstandig te laten en niet te fuseren met andere gemeentes. Van Trigt reageert: 'Ik denk dat zelfstandig zijn op zich geen doel moet zijn. Als het kan, kan het. Het gaat erom dat je je taken die je als gemeente te vervullen hebt, zoals de WMO en de jeugdzorg, goed doet. Daar heb je sowieso de buren bij nodig. In welke vorm dat is, dat gaan we zien.'

Positieve begroting

De WMO en de jeugdzorg zorgen bij menig gemeente voor kopzorgen als het om de financiën gaat. 'Toen de gemeenten verantwoordelijk werden voor de kosten hiervan is er te weinig geld meegekomen van het Rijk, waardoor veel gemeentes een tekort op hun begroting hebben door de WMO en de jeugdzorg. Zoeterwoude heeft een positieve begroting, dus daar heb ik gelukkig geen last van. Wat niet wil zeggen dat je er goed naar moet kijken om voorbereid te zijn op de toekomst.'

Wat er gaat veranderen in Zoeterwoude in Van Trigts ambtsperiode? 'Zoeterwoude is een gemeente waar men zeer betrokken is. Dat wil ik graag stimuleren en zo mogelijk uitbreiden.' Hij staat inmiddels in Zoeterwoude al bekend om zijn betrokkenheid bij de samenleving. Een vrouw in het dorp vraagt spontaan: 'Jij bent toch onze nieuwe burgemeester die in Hillegom bekend stond om zijn betrokkenheid als wethouder bij jongeren en de verenigingen?'

Mensenmens

Aan het gemak te zien waarmee de nieuwe burgemeester rondloopt in het dorp en mensen aanspreekt, is af te lezen dat Van Trigt een mensenmens is. 'Ja, ik ga heel graag op pad en ontmoet mensen. Ik zal dan ook zeker actief op bezoek gaan bij allerlei verenigingen en clubs om mijn belangstelling en betrokkenheid te tonen namens de gemeente. En daar waar dat nodig is mijn steentje bij te dragen. Ik help Zoeterwoude graag nog mooier te maken.'

