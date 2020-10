Camera's voor thuisonderwijs of vergaderingen gaan als warme broodjes over de toonbank

De camera's worden onder andere gebruikt om onderwijs op afstand te geven. Ze worden aan het plafond opgehangen en kunnen bewegen. 'Ze kunnen een docent volgen. Dus als je niet naar school kan en via je computer kijkt, dan volgt onze camera de docent, waardoor je hem goed in beeld hebt', zegt Harrewijn.

'We leveren ook aan de overheid. Voor gemeentehuizen, raadsvergaderingen en voor landelijke vergaderingen. Maar ook in kerken zijn ze camera's aan het installeren om mensen van afstand mee te laten leven.' In het kantoor in Delfgauw is ook een studio ingericht om klanten bekend te maken met de camera's. 'Ze worden in 28 landen verkocht en vanuit deze studio geven we met de camera’s trainingen aan klanten', aldus de directeur.

Passie voor lego

Om aan de vraag te voldoen heeft Avonic zelfs tien mensen moeten aannemen. Harrewijn: 'Daar zijn we blij mee, maar het is wel gek om ze aan te nemen terwijl ze uit huis moeten starten, dus het inwerken is een hele uitdaging. Veel van de mensen die hier werken hebben een passie voor lego.'

Voor lego? 'We testen onze camera’s op lego-opstellingen die ze thuis bouwen'. vervolgt hij. 'We kijken naar de beeldkwaliteit door het kleurrijke lego te filmen.'

Dubbel gevoel: 'We proberen andere bedrijven te helpen'

Uiteraard is Harrewijn blij dat zijn bedrijf het goed doet, maar hij heeft wel een dubbel gevoel. 'Je ziet bij andere bedrijven hoe moeilijk die het hebben. We proberen dan ook om opdrachten uit te besteden aan andere bedrijven, om het voor hun iets simpeler te maken. Onze standbouwer die geen werk meer had, hebben we gevraagd de kantine te verbouwen. En we proberen meer te bestellen bij horecabedrijven, die bezorgen onze lunch.'