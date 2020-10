Twintig miljoen extra voor Indische gemeenschap, onder meer voor Tong Tong Fair

Staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) is in gesprek met de Indische gemeenschap in Nederland, omdat het kabinet meer aandacht wil geven aan die groep. 'De bevrijding van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar we in augustus bij stil hebben gestaan, was voor veel mensen in Nederlands-Indië het begin van een periode van geweld, chaos en onzekerheid. Een deel van de Indische gemeenschap voelt nog steeds teleurstelling en verdriet over hoe de Nederlandse overheid en samenleving zijn omgegaan met Indische Nederlanders die tijdens of na deze periode de oversteek naar Nederland hebben gemaakt', zegt Blokhuis in een verklaring.

Daarbij erkent hij dat dat verdriet wellicht nooit zal verdwijnen, toch wil het kabinet zich 'inzetten voor de toekomst' . 'Als dank en erkenning voor wat de Indische gemeenschap betekent en heeft betekend voor Nederland.'

Verdeling

De precieze verdeling van het geld volgt later. Daarover is de staatssecretaris nog in overleg met de Indische gemeenschap. Blokhuis heeft de afgelopen tijd al wel meerdere gesprekken gehad met de Indische gemeenschap in Nederland van meerdere generaties en diverse achtergronden over hoe het geld het beste kan worden uitgegeven. Ook gaat een onderzoeksbureau aan Indische Nederlanders vragen wat hun ideeën zijn.

De eerste resultaten leren dat het vergroten van de kennis over de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië prioriteit moet krijgen. Dat gaat gebeuren door de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië op school, maar ook daarbuiten, voor zoveel mogelijk mensen tot leven te brengen. Een commissie moet uitzoeken hoe dat het beste kan gebeuren.

Collectieve erkenning

Een ander onderwerp van gesprek tussen Blokhuis en de Indische gemeenschap is dat er 'collectieve erkenning' moet komen voor wat die groep heeft meegemaakt. Daarom is er nu dat extra geld. Dat is bedoeld voor de komende drie jaar. In 2020 is 2,4 miljoen beschikbaar, in 2021 15,7 miljoen en in 2022 is er 2,6 miljoen euro. Vanaf 2023 is er 0,7 miljoen euro structureel extra beschikbaar. Later dit jaar volgt een uitwerking van de plannen.

