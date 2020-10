Bewoners voormalige shampoofabriek draaien op voor onderhoudskosten monumentale schoorsteen

'Dit wist ik echt niet toen ik mijn huis kocht, nu moeten we ineens 100.000 euro betalen omdat het een gemeentelijke monument is', zegt één van de bewoners van het pand.

Begin dit jaar viel er opeens cement naar beneden van de schoorsteen. De angst dat de toren om zou vallen, bleek niet terecht. Maar er is wel onderhoud nodig en dat gaan zo'n 100.000 euro kosten. De bewoners zijn verplicht om hier aan mee te betalen. Ze kwamen er namelijk achter dat niet de gemeente, maar zij de eigenaren zijn van de schoorsteen

Kleine lettertjes

'Toen ik dit appartement kocht wist ik niet dat ik ook een schoorsteen erbij kocht', zegt VVE voorzitter Gerard Hoogwerf. Hij voelt zicht genaaid door de projectontwikkelaar. De tientallen meters hoge schoorsteen is een monument en de eigenaren ervan zijn daarom verplicht het te onderhouden.

'Ja dat stond dus in de kleine lettertjes kennelijk, maar niemand wist het. Nu worden we ineens met het onderhoud opgescheept en moeten we een ton betalen', aldus Hoogerwerf.

Uitzicht op de schoorsteen vanaf een van de woningen | Foto: Bewoners

Crowdfundingsactie

De schoorsteen is een unieke toren in de skyline van Bodegraven. De gemeente is dan ook blij dat de toren van meer dan honderd jaar oud nog bestaat, maar wil toch de kosten niet betalen. 'Wij als VVE kunnen wel iets betalen, maar niet een ton. Dus hebben we nu maar een crowdfundingsactie opgezet', vertelt Hoogerwerf.

Hij en de rest van de bewoners hopen met acties van de lokale middenstand voldoende geld bij elkaar te halen zodat de toren niet hoeft te worden gesloopt.

Slager doneert twee euro per grillworst

De gemeente wil wel een bijdrage doen, maar zegt niet hoeveel. 'We zijn met ze in gesprek, maar ze vinden dat we zoveel mogelijk geld zelf moeten verzamelen. Nou dan doen we dat. De plaatselijke slager doneert per grillworst twee euro aan ons doel. Zo doet iedereen mee', aldus Hoogwerf.

Op dit moment is er 10.000 euro bij elkaar gespaard via hun crowdfundingsactie, maar er moet minimaal 70.000 euro zijn om daarna de gemeente eventueel de rest bij te laten leggen. Ze hopen dat zo veel mogelijk mensen willen helpen.