Haags videoplatform Homegrown is meer dan alleen muziek

Met succes, want een crowdfundingsactie van initiatiefnemers Nike Ayinla en Nas Hosen haalt genoeg geld op om aangevuld te worden met een subsidie van de gemeente Den Haag (in totaal ruim 16.000 euro). De zes videoclips die nog geen twee weken geleden met dit geld zijn opgenomen, beleven deze week hun exclusieve première tijdens de virtuele editie van de Dutch Design Week en zullen daarna te zien zijn op onder meer het YouTubekanaal van Homegrown.

Het concept van de videoclips is simpel en bekend van videoplatforms als Colors en Tinydesk: muzikanten die live optreden in een studioruimte. Maar volgens Ayinla is er één groot verschil: 'Colors en Tiny Desk hebben al vrij grote artiesten een platform gegeven, terwijl ik merkte dat lokaal talent ook supergoed kan zijn. Dus die willen we ook een kans geven.'

Huiselijke setting

En daar blijft het niet bij, want er is een misschien nog wel belangrijker verschil. De opnames worden volgens Ayinla gemaakt in een huiselijke setting: 'Binnen een huis heb je een persoon, die is toevallig ook muzikant, heeft een fashiondesign aan en zit in een bepaalde ruimte die is aangekleed door meubeldesigners.'

Ayinla en Hosen werken vanuit hun thuisbasis in Den Haag aan Homegrown. Dat doen ze samen met afgestudeerde studenten van onder meer de Haagse KABK (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten), maar ook ARTIS-Academie, Willem de Kooning Academie en Amsterdam Fashion Institute. Het meubeldesign wordt aangeleverd door onder meer de Haagse Hit & Run Vintage Store en de Dutch Design Week.

Nicolas Kanza

Een van de muzikanten die meewerkt is singer-songwriter Nicolas Kanza, finalist van het succesvolle tv-programma De beste singer-songwriter van Nederland (2015). Hij hoeft niet lang na te denken als hij wordt gevraagd voor Homegrown: 'Ik vind het heel vet als je twee van die creatieve aspecten bij elkaar kan zetten en dat dat iets heel moois kan worden. Ze hebben dat op een hele mooie manier gedaan.'

Het nieuwe nummer Right Here dat Kanza met Homegrown heeft opgenomen is heel persoonlijk voor hem: 'Het gaat over een liefde die je steekt in een relatie, maar het lijkt alsof je niet helemaal terugkrijgt wat je zelf geeft. Het is geschreven vanuit onbegrip. Voor mij was dat toen heel moeilijk. Het heeft een gevoel van hopeloosheid, maar het heeft uiteindelijk een hoopvolle conclusie. Het was belangrijk om dit liedje te kunnen laten zien bij Homegrown, omdat het de meeste aandacht heeft gekregen bij de release van mijn nieuwe EP.'

Oplettende lezers is het misschien al opgevallen: eerder opgenomen videoclips van Homegrown zijn sinds kort ook te zien als pauzefilmpjes bij TV West.