Verontwaardiging om coronapatiënten tussen bezoekers in Groene Hart Ziekenhuis Gouda

'Ze deden de lift van het ziekenhuis open en moesten opzij stappen voor een dokter met een patiënt. Pas toen ze voorbij waren beseften mijn familieleden dat er iemand met corona net voor ze van de lift gebruikt had gemaakt.' De in Nederland wonende Britse schrijver Ben Coates is nog steeds verontwaardigd over de taferelen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 'Het bleek niet eens een fout te zijn, maar de gebruikelijke werkwijze.'

Coates vertelt het verhaal van twee familieleden die zelf niet willen reageren. Maar de Brit is te verontwaardigd om zichzelf stil te houden. 'We zitten al acht maanden in deze pandemie. Hoe kan het dat zo'n groot ziekenhuis er nog steeds niet in slaagt om coronapatiënten te scheiden van de overige patiënten.'

De Brit vertelt hoe het bezoek van zijn familieleden aan het Goudse ziekenhuis verliep. 'Mijn familielid heeft een kwetsbare gezondheid en is al maanden heel voorzichtig geweest. Niet naar drukke plaatsen gegaan en de maatregelen zo goed mogelijk nageleefd. Maar deze week moest deze persoon toch naar het ziekenhuis.'

Hoestende coronapatiënt

Na de aanmelding bij de receptie ging het volgens Coates mis. 'Ze werden verwezen naar een lift vlakbij de ingang. Dus ze liepen daarnaar toe en moesten even wachten tot de lift kwam. Bij het opengaan van de lift stapten ze opzij om twee mensen naar buiten te laten voor ze zelf in konden stappen.'

In de lift beseften ze pas wat er was gebeurd. 'Op minder dan een meter afstand was net een dokter met volledige corona-uitrusting langsgelopen met op een brancard een hoestende coronapatiënt. Mijn familielid, die de afgelopen maanden zelfs nauwelijks naar de supermarkt is geweest, was echt enorm geschrokken van het incident.'

Ideeënbus

De familie van Coates zag vervolgens dat wat er dat moment gebeurde geen incident was. 'Een paar minuten later zagen ze opnieuw hoe niet-coronapatiënten van dezelfde lift gebruik maakten als mensen met corona. Mijn familie is direct gaan vragen bij het ziekenhuis, zowel in het ziekenhuis als via de telefoon. Daar werd bevestigd dat er geen aparte ingang voor mensen met corona is. Mensen die dus zwaar getroffen zijn met corona passeren de hele dag in het ziekenhuis mensen die geen corona hebben en om andere redenen in het ziekenhuis zijn.'

Wat volgens de Brit extra opvallend was, was dat er wel mogelijkheden waren om de verschillende patiënten te scheiden. 'Het ziekenhuis heeft drie liften. Dus mijn familie vroeg waarom er niet een van de drie liften gebruikt werd speciaal voor mensen met corona. Dat vonden ze in het ziekenhuis blijkbaar wel een goed idee, zo bleek uit de reactie. Mijn familie moest dit vooral doorgeven via een speciale ideeënbus die het ziekenhuis heeft. Ik vond dat echt onbegrijpelijk', zegt Coates boos. 'Hoe kun je in godsnaam als groot ziekenhuis op dit idee komen via een ideeënbus.'

'Dat spijt ons'

De gang van zaken is voor Coates onbegrijpelijk. 'Ik ben zelf ook regelmatig voor behandelingen in Gouda geweest en ik heb alleen maar goede ervaringen. Maar wat ik nu hoorde snap ik echt niet. Nederland is zo'n rijk land. En na acht maanden gebeurt dit. Onbegrijpelijk.'

Het Groene Hart Ziekenhuis laat in een reactie weten dat ze het vervelend vinden dat het familielid van Coates een negatieve ervaring heeft gehad. 'We proberen voor iedereen een veilige omgeving te creëren en iedereen de zorg te geven die ze nodig hebben. Jouw familie heeft zich niet veilig in ons ziekenhuis gevoeld en dat spijt ons.'

Aerosolen

Toch benadrukt het ziekenhuis dat er veilig gewerkt wordt volgens alle veiligheidsvoorschriften. Artsen en patiënten dragen altijd beschermende kleding. Omdat het virus zich verspreidt via aerosolen of aanrakingen kan dat op deze manier niet gebeuren, zo verzekert het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van het Groene Hart Ziekenhuis worden coronapatiënten altijd in isolatie verpleegd. 'Dit betekent dat zij afgescheiden zijn van de rest van het ziekenhuis. Wanneer een (mogelijk) besmette patiënt door het ziekenhuis vervoerd moet worden dragen zowel patiënt als medewerkers de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Alle patiënten en bezoekers krijgen een chirurgisch mond-neusmasker (type IIR) bij de ingang van het ziekenhuis uitgereikt. Zo borgen we de veiligheid van zowel onze patiënten als medewerkers.'

