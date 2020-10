Meeste poppodia in regio voorlopig dicht vanwege nieuwe coronamaatregelen

Poppodium Nederland Drie in Wateringen blijft in elk geval de komende twee weken dicht. Dat heeft de leiding van de zaal besloten na de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen, afgelopen dinsdag. Ook poppodia elders in de regio houden de deuren voorlopig gesloten. Alleen het Paard in Den Haag blijft open.

'We willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen', zegt Roy van der Steen, voorzitter van de stichting die Nederland Drie exploiteert. Omdat de zaal een culturele instelling is, zou die eigenlijk open mogen blijven voor dertig bezoekers. 'Maar we willen geen oneerlijke concurrentie vormen naar de horeca in het dorp als wij als enige wel open zouden gaan.'

Ook de rest van de maatregelen helpen niet. 'Op zich kan je het heel gezellig hebben met dertig mensen op afstand van elkaar, maar we mogen geen alcohol meer schenken na 20.00 uur, en je wilt bij een concert toch ook een biertje kunnen drinken. We zijn geen Spa blauw-vereniging', aldus Van der Steen.

Vijftigjarig jubileum

Nederland Drie viert volgend jaar zijn vijftigjarig jubileum, als dat tenminste nog wordt gehaald. 'Dat halen we wel', verzekert Van der Steen, 'al moet ik daar persoonlijk voor zorgen. Maar ja, we hadden allerlei wilde plannen en die gaan we voorlopig niet uitvoeren. Maar je weet nooit, er zijn volgend jaar vast wel bands met een lege agenda die we op korte termijn kunnen boeken.'

Andere poppodia zijn voorlopig ook dicht. De Boerderij in Zoetermeer en Gebr. De Nobel in Leiden hebben de deuren voor vier weken gesloten, melden ze op hun websites. So What in Gouda heeft de komende twee weken alles afgelast en De Bastille in Schoonhoven is voorlopig helemaal dicht. Alleen het Paard in Den Haag blijft avonden organiseren voor maximaal dertig bezoekers.

