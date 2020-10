Goedkope, coronaproof en vooral leuke tips voor de herfstvakantie

Leuk die herfstvakantie tijdens de gedeeltelijke lockdown. Je moet voor de meeste activiteiten boeken en dan vis je soms achter het net. Gelukkig zijn er ook heel veel leuke dingen thuis te doen en hoeven activiteiten buiten de de deur niet veel geld te kosten. Kook met het populaire TikTok-account Haagsche Keuken, doe een challenge, wandel met een podcast of bouw een kettingreactie. We hebben wat goedkope, coronaproof tips voor je op een rijtje gezet. Ook leuk als een vakantie in Griekenland opeens niet doorgaat.

Kettingreactie

Bouw een kettingreactie. De uitgebreide variant van de domino's die op een rijtje staan en omvallen. En je kunt er veel, heel veel spullen voor gebruiken. Het kan zowel binnen als buiten en is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar. Hou er wel rekening mee dat de aandachtspanne van de kleintjes veel korter is dan die van de ouderen. Hoe begin je met een kettingreactie? De lievelingen kunnen bijvoorbeeld een knikker door een koker laten rollen. Vervolgens komt deze tegen een rij blokjes aan waardoor die omvalt. Daardoor wordt een karretje in beweging gebracht. Op de voorkant van het karretje is een speld bevestigd. Die botst tegen een opgeblazen ballon.

Kijk hier naar nog een kettingreactie.

Puzzels ruilen met vrienden of de buren

Puzzels zijn vaak eenmalig leuk. In plaats van elke keer weer naar de winkel te rennen, kan je ook puzzels ruilen. Vraag aan vrienden of buren of ze ook puzzels hebben. Laat ze misschien even 'coronaproof'-liggen voor je de hoekjes gaat uitzoeken.

Filmavond met YouTube, TikTok en zelfgemaakte beamer

Organiseer een YouTube-avond, iedereen laat om de buurt een filmpje van YouTube of TikTok zien en vertelt waarom dat zo leuk, grappig of zielig is. Vaak heb heb je geen idee waar je kind naar kijkt, en dat is wederzijds. Spreek wel regels af, bijvoorbeeld hoe lang de filmpjes mogen duren. In plaats van op die kleine schermpjes te kijken is het leuker om ze met een projector op je muur te beamen. En die projector maak je makkelijk zelf. Het belangrijkste wat je nodig hebt is een vergrootglas en een schoenendoos. Lijm en plakband is ook handig.

Kijk hier hoe je zelf een beamer maakt.

De grabbelpot

Aan het begin van de vakantie maak je een grabbelpot met je lievelingen. Daar kunnen leuke en minder leuke opdrachten inzitten. Van lekker een ijsje halen, afwassen tot wie kookt er die avond. Je spreekt af met je lievelingen dat wat je grabbelt je echt moet doen. En als iemand zich verveelt….. extra grabbelen.

Halloween

Het is bijna Halloween en of je met de kids de straten af mag voor 'trick or treat' is nog niet duidelijk. Je kan wel een dagje Halloween doen, met knutselen van spinnen, het maken van pompoenensoep en natuurlijk:Het schminken. Doe met een vriendengroep de zogenoemde 'Pass the brush challenge' waarbij je iemand zonder make-up ziet en daarna volledig geschminkt. Een 'handige Harriet' kan zo een mooi filmpje monteren van de beelden.

Kijk hier naar een voorbeeld

Koken op z'n Haagsch

Bam, je kan ook lekker met de kids koken. En halen die gasten graag een broodje kebab, shoarma, pita en dürüm, dan heeft het populaire TikTok en Instagram-account Haagsche Keuken van Hagenaar Chef (what's in a name) lekkere en makkelijke recepten voor je! De 28-jarige Chef plaatst sinds de zomer zijn vrolijke kookvideo's online en is een grote hit. Sommige video's, waarin hij in 60 seconden met onvervalst Haags accent voor je kookt, zijn al een miljoen keer bekeken.

Jerusalema Challenge

Nog een challenge. Oefen de hele week op de Jerusalema Challenge. De afgelopen tijd staat het internet vol met deze nieuwe challenge. Het zijn vooral zorgmedewerkers die dansen op het Zuid-Afrikaanse nummer van Master KG. Maar ook jij kan op het nummer dansen en ter ere van de zorgmedewerkers een filmpje posten.

Hier zie je hoe het personeel van verpleeghuis Savelberg in Gouda tijdens hun pauzes, meedeed aan de challenge.

Wandelen met een podcast

Afgelopen zomer is de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer geopend. Vanaf nu kan iedereen genieten van dit natuur- en recreatiegebied, met behulp van een podcast van boswachter Arjan Postma. Je wandelt, terwijl Arjan over zijn passie voor de natuur vertelt.

Of ben je al eens bij de Zandmotor geweest? Bij Ter Heijde zijn de duinen angstaanjagend smal en daarom is er in 2011 een kunstmatig schiereiland van 128 hectare opgespoten, genaamd de Zandmotor. Het is er vaak druk met kitesurfers, maar ook zeehonden worden er regelmatig gespot. Met heel veel geluk kan je er een mammoettand vinden, en anders zeker een Acanthocardia tuberculata. Waarschijnlijk ken je die laatste als die schelp van dat benzinestation.

Lokaal groenten en fruit

Als je gek bent om op vakantie bij ieder stalletje te stoppen voor lokale producten, dan ben je in het Westland aan het goede adres. Veel tuinders hebben bij hun bedrijf een kraampje staan waar je zelf verse groenten, bloemen en fruit kunt kopen. Op dit moment zijn er zeker stoofpeertjes en veel jam te koop. Bij kwekerij Framblij mogen de kids het laatste fruit van het seizoen zelf plukken.

Kijk hier voor kraampjes in Westland en hier voor verkooppunten in het zogenoemde Oostland, het gebied tussen Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Kijk hier naar een reportage met Marja van der Ende, de eerste Westlandse fietsburgemeester. De 's-Gravenzandse trekt er niet alleen op uit voor haar plezier. Ze fietst het hele Westland rond, omdat ze op zoek is naar eten bij stalletjes langs de weg.

Meer uitgaanstips?

Nog meer suggesties voor een leuk uitje hoor je elke zaterdag- en zondagochtend in het radioprogramma 'UIT' op Radio West. Gezien de omstandigheden gaat het programma voorlopig ook veel over activiteiten binnenshuis. Heb je zelf suggesties, stuur ze dan naar uit@omroepwest.nl, of spreek ze in via telefoonnummer 070-307 8866. Jouw ingesproken tips zenden we dan in het weekend uit op de radio.

Prettige vakantie we zijn benieuwd naar je avonturen!

