Kamerlid Wörsdörfer over intimidatie: 'Erg jammer, want we willen juist het gesprek aan'

Steeds meer Kamerleden voelen zich geïntimideerd door betogers die de afgelopen tijd actie voeren rond de Tweede Kamer. Dat schreef Kamervoorzitter Khadija Arib in een brief aan burgemeester Jan van Zanen. Ze roept hem op in te grijpen. VVD-Kamerlid en Hagenaar Martin Wörsdörfer erkent dat het heftiger is dan het was. 'Dat is jammer, want we willen graag het gesprek aangaan.'

'Het is niet het gesprek van de dag in de wandelgangen van de Tweede Kamer, maar we hebben het er wel over', zegt Wörsdörfer tegen Radio West. 'Het is goed dat het wordt gedeeld wanneer iemand wordt lastig gevallen. Daar moeten we niet voor wegduiken.'

Volgens de VVD'er is corona zeker wel debet aan de heftigere sfeer. 'De onzekerheid van deze tijden heeft daar denk ik wel mee te maken. Nu zeker met corona, maar ook al langere tijd. De trend van globalisatie en alle snelle ontwikkelingen om ons heen, ik denk dat sommige mensen daar soms moeilijk mee om kunnen gaan en dat uit zich in bejegeningen die nergens op slaan.'

Gedwongen in ivoren torens

Wörsdörfer vindt het jammer dat een gesprek aangaan steeds moeilijker wordt. 'Wij willen juist altijd dat gesprek aan gaan, maar op deze manier is dat lastig. Dat is jammer, want voor je het weet opereren wij vanuit ivoren torens, terwijl we juist de straat op willen.'

Zelf heeft de politicus niet veel last van intimidatie in welke vorm dan ook. 'Ik loop daar meestal vrij casual, dus ik ben binnen voor men denkt: oh wacht, die hadden we ook aan kunnen spreken.' Wel merkt hij er het een en ander van. 'Soms krijg ik het verzoek om de andere uitgang te pakken, omdat er dan mensen voor de ingang staan en de sfeer niet goed is.'

Online loopgravenoorlog

Ook ziet het Kamerlid dat de discussie is verhard, vooral online. 'Een discussie is nauwelijks meer te voeren', zegt Wörsdörfer. 'Er wordt meteen vanuit de loopgraven geschoten, een genuanceerd gesprek aangaan is er niet altijd meer bij. Ook dat is jammer, want je komt pas ergens als je standpunten met elkaar wisselt.'

Dat de politiek er iets mee moet, is Wörsdörfer wel duidelijk. 'Natuurlijk, want het komt voort uit onvrede of uit angst voor het onbekende. Daar moeten we ook oog voor hebben. Maar dan nog, dan moeten we wel het gesprek aan kunnen gaan. Wij willen ook weten: waar is iemand zo boos over? Aan welk stukje beleid moeten we iets doen?'

Kamerleden vliegen elkaar ook in de haren

Kamerleden vliegen elkaar in openbare debatten ook nog wel eens in de haren met stevige taal. Dat draagt niet bij aan de beeldvorming en de oproep tot een degelijk gesprek. 'Het werk wat wij doen, daar moeten we ook kritisch bij zijn. Als er iets fout is, is er iets fout. Soms moet je er stevig in.'

Volgens het Kamerlid draagt dat er ook aan bij dat mensen sterker het gevoel krijgen dat ze de overheid niet vertrouwen. 'Dat begrijp ik.' Hij vindt het dan ook jammer dat politici die stevige uitspraken doen vaker in het nieuws komen dan politici die constructief te werk gaan.