Beloning ADO-matchwinner David Philipp aanstaande; basisplaats lonkt tegen Vitesse

De sfeer daags voor de wedstrijd tegen Vitesse is goed, noem het relaxed. ADO Den Haag is sinds twee weken van de hatelijke nul punten af, door in de extra tijd VVV-Venlo met 1-2 te verslaan. Met dat goede gevoel kreeg de selectie tijdens de interlandbreak een aantal dagen vrij, en is er deze week met vertrouwen naar de thuiswedstrijd tegen Vitesse toegeleefd. 'De sfeer was sowieso al goed, maar een overwinning versterkt dat wel ja', erkent trainer Aleksandar Rankovic.

Tegen Vitesse kan Rankovic over een fitte selectie beschikken, althans, zo lijkt het vrijdagmiddag. 'Vandaag zijn we weer getest op het coronavirus en zaterdag volgt de uitslag. Pas dan kan je een opstelling gaan maken', vertelt Rankovic, die daarmee precies de vinger op de zere plek legt in de Nederlandse eerste- en eredivisie.

Want in het betaalde voetbal worden al weken lang wedstrijden uitgesteld wegens positieve coronatesten. ADO Den Haag had tijdens de voorbereiding te maken met coronagevallen, maar weet het virus nu al weken buiten de deur te houden. Ondanks de nieuwe verscherpte maatregelen, is trainer Rankovic niet extra voorzichtig. 'Nee, haha, mijn leven als hoofdtrainer was al in de auto stappen om naar de club te gaan en daarna weer naar huis. Ik heb niet zoveel tijd voor een sociaal leven. Voor mij verandert er niet zoveel, ik leefde de afgelopen drie/vier maanden al in een lockdown.'

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is het niet meer toegestaan om oefenwedstrijden te organiseren voor betaald voetbalclubs. Een lelijke streep door de rekening van ADO Den Haag, dat tot de winterstop wekelijks oefenwedstrijden gepland had voor de spelers die weinig minuten maken. 'Ik heb een grote groep, dus op de training kan ik wel 11 tegen 11 doen. Het is niet ideaal, want een trainingswedstrijd is compleet anders dan een oefenwedstrijd. Tegen ADO onder 21 jaar spelen mag ook niet, want dat wordt niet gezien als betaald voetbal.'

Vermoedelijke opstelling

ADO Den Haag zal hoogstwaarschijnlijk één wijziging doorvoeren in de basiself. Matchwinner David Philipp gaat zijn basisdebuut maken. Daardoor verhuist Amar Catic naar de reservebank. Tijdens de interlandbreak oefende een samengesteld team van de Haagse club tegen een combinatieteam van FC Dordrecht. Daarin maakte Nikos Karelis zijn eerste minuten en een doelpunt. De Griekse Hulk, zoals hij wordt genoemd, start op de bank.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse is zondagmiddag om 14.30 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West.