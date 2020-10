Ondanks de 'lockdown light' toch een dagje uit in de herfstvakantie? Hier wat tips!

Kinderen tot twaalf jaar hoeven geen afstand te houden. Desondanks heeft kunst- en cultuurfestival 'De Betovering' in Den Haag deze week moeten besluiten een streep te zetten door alle activiteiten. In Delft en Leiden zijn kleinere evenementen die wel doorgaan. Het gaat hier om activiteiten voor kleine groepen in afgebakende tijdsloten en vaak zonder ouders.

Kindertheater op Cultuurbarbaren in Delft I Foto: Fred Leeflang

'Cultuurbarbaren' in Delft is nieuw en zou er zonder corona zelfs nooit zijn gekomen. Het is namelijk het coronaproof alternatief voor de Museumnacht Kids, die dit jaar is afgelast. Het zijn twintig evenementen op verschillende locaties. Op het programma staan onder meer voorstellingen in het Rietveld Theater, een DJ-workhop en bezoekjes aan het huis van de excentrieke Madame de Berry. In de Bonte Bouwplaats kan de historische binnenstad worden nagebouwd met LEGO. De organisatie hoopt dat 'Cultuurbarbaren' een blijvertje kan worden in Delft.

'Kastanjerrr' in Leiden speelt zich volledig af in de Leidse Schouwburg. Er zijn workshops musical, theater, dans & hiphop en decor & techniek. Op donderdag is er een concert van Slagwerk Den Haag.

Musea

De musea blijven gewoon open en vertrouwen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, afstand houdt en netjes de huisregels volgt. Wel is alle horeca dicht, dus een kopje koffie drinken in het museumcafé of een broodje in de brasserie zit er helaas even niet in. Ook geldt voor alle musea het dringende advies om een mondkapje te dragen als je ouder bent dan twaalf jaar. Uiteraard moet je overal vooraf een tijdslot reserveren om binnen te komen. Als je dat allemaal geen bezwaar vindt, dan zijn er best wat interessante nieuwe tentoonstellingen te zien. We zetten er een paar voor je op een rijtje.

Leiden: Toetanchamon, atoombommen en waardevolle natuurschatten

Nieuw in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is de tentoonstelling 'Op zoek naar Toetanchamon'. Het is bijna honderd jaar geleden dat de Britse onderzoeker Howard Cartr in Egypte stuitte op het verborgen praalgraf van deze jonge farao. De ingang was bijzonder goed verstopt. Families kunnen in het museum zelf ervaren voor welke uitdagingen Carter kwam te staan. Met behulp van opdrachten, spelletjes, films en verhalen zoek je mee in de Egyptische Vallei der Koningen en betreed je een modern onderzoekslaboratorium.

'Op zoek naar Toetanchamon' in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden

Naturalis bestaat 200 jaar en viert dat met de tentoonstelling 'Van Onschatbare Waarde'. Daarop zie je 25 absolute topstukken uit de wereldvermaarde collectie van het museum. Denk aan onder meer de Darwinvinken, die de basis vormden voor de evolutietheorie. Maar ook de sinds 1865 uitgestorven Kaapse leeuw en de Diepenveen-meteoriet. Deze tentoonstelling is er tweehonderd dagen, dus tot en met 17 april 2021.

Het is een beetje ondergesneeuwd door corona, maar 2020 is nog steeds het jaar waarin het einde van de Tweede Wereldoorlog uitgebreid wordt herdacht. In Azië eindigde de oorlog pas in augustus, met twee atoombommen op de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima. Het Sieboldhuis in Leiden staat stil bij de gevolgen van die bombardementen op de tentoonstelling 'De Bom'. Foto's, voorwerpen en kunstwerken vertellen het hele verhaal.

Delft: zilver en het verhaal van een dinoschedel

Delft is natuurlijk bekend om het Delfts Blauw en om Vermeer. Maar vlak de Delftse zilversmeden niet uit. Vanaf het einde van de zestiende eeuw tot en met halverwege de zeventiende eeuw werden in Delft absolute topstukken gemaakt. Denk aan zilveren drinkbokalen, nautilusbekers en tafelstukken voor de elite. Je krijg het allemaal te zien op de tentoonstelling 'Zilver' in Museum Prinsenhof.

Een dinoschedel zou je eerder verwachten in Naturalis. Maar in het Science Centre kun je sinds kort naar de schedel van een triceratops kijken. De schedel heeft een lange geschiedenis als museumobject. Zo raakte hij ooit beschadigd tijdens een transport en is hij meerdere keren gerestaureerd. De geschiedenis van de schedel en de moderne restauratietechnieken komen aan bod op de nieuwe permanente tentoonstelling 'Skull 21' in het Science Centre Delft.

'Skull 21' I Foto: Science Centre Delft

Den Haag: mode en Vermeer

Wat wij nu kennen als museum Mauritshuis, was ooit het woonhuis van gouverneur Johan Maurits. Hij legde de basis voor de unieke kunstcollectie. Uit recent onderzoek is gebleken dat hij ook een bedenkelijke rol speelde in de slavenhandel. Een nieuwe presentatie rondom Johan Maurits belicht beide kanten van het verhaal. Ook kun je momenteel in het Mauritshuis even alleen zijn met Vermeer. 'Gezicht op Delft' wordt door veel mensen gezien als het mooiste schilderij ter wereld. Het schilderij hangt tijdelijk in een aparte ruimte, helemaal geïsoleerd van alle andere werken, zodat je het onder de beste omstandigheden optimaal op je in kunt laten werken.

Alleen met Vermeer in het Mauritshuis I Foto: Mauritshuis

Wat heeft geel met porno te maken en rood met macht? Over de symboliek van kleur in de mode zijn veel verhalen te vertellen. De nieuwe tentoonstelling Mode in Kleur in Het Kunstmuseum in Den Haag neemt je mee in de taal der kleuren. De tentoonstelling is grotendeels samengesteld uit de eigen collectie. Sommige stukken zijn zelfs nog nooit eerder getoond. Er zijn historische kostuums en hedendaagse designs van nationale en internationale topontwerpers te zien. Van vrolijke pakken van 'Neder-Deen' Claes Iversen tot de gele kanten feeërieke jurk van David Laport.

Zoetermeer: een eerbetoon aan de corona-helden

Het jonge museum De Voorde in Zoetermeer eert de helden tijdens de eerste corona-lockdown. Van artsen en verpleegkundigen tot een troubadour en ouderenwerkers. Ze hangen de komende maanden met hun verhaal, foto en bijpassend kunstwerk in het museum.

Coronaheldin Anita van der Voort bekijkt kunstwerk dat voor haar is gemaakt

Attractie- en dierenparken

De pretparken, themaparken en dierentuinen blijven gewoon open deze herfstvakantie. Wel zijn er evenementen afgelast. Zo gaat het jaarlijkse Halloween-evenement in Drievliet niet door. Ook zijn de restaurants in alle parken gesloten. Wel bestaat overal de mogelijkheid om snacks af te halen in kraampjes en kiosken. Ook is overal een mondkapjesadvies. In sommige parken geldt dit alleen voor de binnenlocaties. Duinrell in Wassenaar gaat zelfs nog een stap verder: op de website adviseert het park om het mondmasker overal te dragen, behalve in het Tikibad.

Bezoekers kunnen in de nieuwe attractie een vrije val van 13 meter maken. (Foto: Drievliet)

