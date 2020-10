Man die familielid doodstak op begrafenis moet 18 jaar de cel in

De man die vorig jaar in Den Haag een familielid doodstak op een begrafenis moet 18 jaar de gevangenis in. Dat heeft de Haagse rechtbank vrijdagmiddag bepaald. De 51-jarige Vedat A. zou die dag geprobeerd hebben een andere man te vermoorden. Dat lukte niet omdat het slachtoffer tussenbeide kwam, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Een andere man raakte levensgevaarlijk gewond.

Het drama gebeurde op 17 september 2019 tijdens een uitvaartplechtigheid in het Turks-islamitisch centrum aan de Paardenbergstraat in de Haagse wijk Transvaal. Veel mensen namen er afscheid van hun familielid of bekende, voordat de kist naar Turkije zou worden overgebracht. Vedat A. was er aanwezig als schoonzoon van de overledene.

A. had in de dagen voorafgaand aan de begrafenis ruzie met een van de andere aanwezigen in het centrum. Volgens de rechtbank had de verdachte het plan om de man met wie hij ruzie had hier te doden door hem met een mes in zijn nek te steken. Dat dit niet gelukt is, komt volgens de rechter niet door de verdachte, waardoor hij veroordeeld is voor een poging tot moord op dit slachtoffer.

Camerabeelden

Het was niet het doel van A. om het andere slachtoffer te doden. Het familielid probeerde de ruzie te sussen en werd vervolgens in zijn hart gestoken. Volgens de rechter bleek uit de camerabeelden dat er geen sprake was van een aanval, bedreiging of belemmering door het slachtoffer. Het steken van het slachtoffer door A. moet dan ook opzettelijk zijn gebeurd, zodat doodslag bewezen is, zo redeneerde de rechtbank.

In het vonnis nam de rechtbank mee dat de verdachte zich niet verantwoordelijk voelt voor zijn daden. Op de zitting heeft hij laten weten dat niet hij, maar het 36-jarige slachtoffer, met wie hij ruzie had gehad, de echte schuldige is.

Gevangenisstraf

De rechter zag dit anders en veroordeelde de man voor poging tot moord en doodslag. Hiervoor legde de rechtbank een gevangenisstraf van 18 jaar op. Dit is in overeenstemming met de eis van de officier van justitie, die twee weken geleden voor dezelfde straf had gepleit.

