Zes jaar cel voor fatale steekpartij in 's-Gravenzande

De man die begin dit jaar de halfbroer van zijn ex doodstak bij een woning in 's-Gravenzande moet zes jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten. De rechters verwierpen de verdediging van Mariusz S. dat er sprake was van noodweer en dat hij niets anders kon dan het slachtoffer doodsteken.

Het slachtoffer, een 41-jarige Hagenaar, ging zaterdag 22 februari naar de woning aan de Sand-Ambachtsstraat in 's-Gravenzande om zijn halfzus te helpen. Die had de relatie met de verdachte verbroken. Het slachtoffer kwam helpen om haar spullen te verhuizen.

Tijdens de verhuizing ontstond er al snel ruzie. 'Toen hij uit de auto stapte toen hij bij ons aankwam, dreigde hij mij te snijden', zei de 33-jarige verdachte tijdens de behandeling van de zaak. S. zou zich bedreigd hebben gevoeld en naar binnen zijn gerend om zelf ook een mes te pakken.

Doodsbang

Het slachtoffer zou op een gegeven moment een vleesmes naar Mariusz S. hebben gegooid. 'Ik was doodsbang.' Vervolgens zou het slachtoffer op de verdachte af zijn gekomen, waarna S. zich zou hebben verdedigd. Bij die beweging zou het mes in het voorhoofd van het slachtoffer terecht zijn gekomen. S: 'Het was een ongeluk. Ik was vergeten dat ik het mes vast had. Dit was niet wat ik wilde, maar hij wilde mij kwaad doen.'

Getuigen vertelden tijdens de zaak dat het juist S. was die als eerste een mes trok. In het vonnis geeft de rechtbank aan niet vast te kunnen stellen wie als eerste een mes trok, maar voor de rechters maakt dat niet veel uit. Er is alleen sprake van noodweer als de verdachte zó bedreigd werd dat hij echt niets anders kon doen.

Twee messen

Uit de verklaring van Mariusz S. blijkt dat hij meerdere malen de mogelijkheid had om weg te rennen of zijn huis in te vluchten en de deur op slot te doen. Hierdoor acht de rechtbank hem schuldig aan de dood van de halfbroer van zijn ex. Wel krijgt de Pool een lagere straf dan geëist. Volgens de rechter heeft het Openbaar Ministerie (OM) er in de strafeis te weinig rekening mee gehouden dat het slachtoffer zelf ook twee messen had. Daarom krijgt de man niet negen jaar cel, maar zes jaar.

