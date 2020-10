Nog bijna 4.000 plekken rookvrij te maken: 'Zien roken doet roken en dat willen we niet'

'We willen heel graag dat kinderen rookvrij opgroeien', vertelt Désirée Stolker van de GGD. 'Kinderen zien op allerlei plekken dat er gerookt wordt en zien roken, doet roken is de ervaring. Daarom vinden wij het belangrijk dat bij alle plekken waar kinderen komen om te sporten of te spelen roken uit het straatbeeld verdwijnt.'

Of het nu om openbare speeltuintjes gaat, sportvelden of kinderboerderijen. Sinds 2015 maken verschillende partijen, waaronder het Longfonds, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding, zich sterk voor het rookvrij maken van die plekken. Onder de noemer 'Rookvrije Generatie' doen veel ziekenhuizen en sinds dit jaar ook alle basisscholen in Nederland mee.

Sinds dit najaar mag ook bij zwembad De Wel in Nieuwkoop nergens meer gerookt worden.

In 2018 is door de landelijke overheid met onder meer zorgorganisaties, verzekeraars en sportbonden het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin is afgesproken dat het aantal Nederlanders dat rookt teruggebracht moet worden van bijna een op de vier naar een op de twintig. Jaarlijks overlijden meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken.

De speciale website van de GGD geeft gemeentes en verenigingen inzicht in welke plekken inmiddels rookvrij zijn en welke niet. Stolker hoopt dat daarmee partijen gestimuleerd worden om tot actie over te gaan. Want in 2030 zouden alle plekken rookvrij moeten zijn.

Hulp

'Er mag wel een tandje bij, dus clubs kunnen op de website zien dat hun vereniging er nog niet bijstaat en hoe andere gemeenten het doen. Wij als GGD kunnen ze helpen ook rookvrij te worden', besluit Stolker.

