Scheveningen krijgt 'exclusieve beachclub van internationale allure'

Voor het paviljoen op de Scheveningse Noordboulevard is een nieuwe invulling gevonden. Soulsistah Beach trekt het futuristische nieuwe gebouw in. De horecazaak gaat een exclusieve beachclub combineren met een meer toegankelijk café-restaurant. Wethouder Anne Mulder (VVD) is positief over de plannen.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het Hard Rock Café in het paviljoen zou komen, maar die haakte af. Nu hebben de ontwikkelaar en verhuurder van het gebouw in Soulsistah Beach een nieuwe huurder gevonden.

In het bedrijfsplan van de horecaonderneming staat dat er op de bovenste verdieping een exlusieve beachclub komt. 'Met een extravagante en magische vibe: een mix tussen de Ibizaanse club Pacha, Lio en het vroegere Cirque du Soleil', staat in het plan. Er is plek voor 120 gasten.

Kwalitatief dineren

Op de onderste etage moet een café-restaurant komen voor een grotere, meer algemene doelgroep. 'Mensen die Scheveningen en het strand bezoeken en kwalitatief wensen te dineren en/of te drinken', schrijven de ondernemers. Zowel binnen als op het terras is plek voor vierhonderd tot zeshonderd gasten. De horecaondernemers verwachten dat de exploitatie van de zaak 180 banen oplevert.

Wethouder Mulder is enthousiast en heeft groen licht gegeven. 'Het concept van Soulsistah past binnen het kader dat voor het paviljoen is gesteld', schrijft hij aan de gemeenteraad. 'Het is uniek, onderscheidend en trekt een nieuw publiek naar Scheveningen door het jaar heen. Hiermee is het een aanvulling op de bestaande functies op deze plek.' Afhankelijk van corona, verwacht Soulsistah in maart 2021 open te kunnen.