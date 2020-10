Wereld roept om Leidse blaastest die corona uitsluit: 'Superveel aanvragen gekregen'

Ze waren even wereldnieuws, het Leidse bedrijf Breathomix. Donderdag maakten ze bekend dat ze met een blaastest op de markt komen die binnen vijf seconden kan vaststellen dat iemand geen corona heeft. Breathomix krijgt daarom mails en telefoontjes van over de hele wereld of ze de test kunnen leveren. Maar Nederland gaat voor, want de overheid heeft de ontwikkeling bekostigd.

De test is heel geschikt corona bij mensen uit te sluiten. 'Bij 75 procent van de mensen die naar de teststraat komen, kan je nu al zeggen: 'Je hebt het niet, je mag naar huis en je kan je weer in vrijheid begeven', zegt Rianne de Vries van Breathomix.

De blaastest is de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld om ziektes te onderscheiden uit de uitademing. Eén procent van de adem bevat stoffen die aangeven of de persoon ziektes of virussen heeft. 'Het heeft ons positief verrast dat het voor zo'n grote groep uitsluitsel geeft. En dat is alleen maar goed, want ik denk dat we daar in de teststraat enorme behoefte aan hebben,' zegt Geert Groeneveld, internist infectioloog van het LUMC, die meewerkt aan de ontwikkeling van de blaastest. 'Zo krijgen we een snelle doorstroom, zodat mensen snel duidelijkheid hebben.'

Buitenland

De blaastest geeft ziekenhuizen ook meer lucht. 'De ziekenhuizen hebben meer patiënten en er valt ook meer verplegend personeel uit. Als je dat personeel sneller uitsluitsel kan geven of ze een besmettelijke ziekte hebben - in dit geval het coronavirus - kunnen ze in het positieve geval direct weer aan het werk. Dus die snelle uitslag zou ook voor deze groep mensen van belang kunnen zijn', legt Groeneveld uit. 'Daar zijn we als ziekenhuis ontzettend blij mee.'

En de mogelijkheden van de blaastest zijn ook over de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. 'We hebben superveel aanvragen gekregen uit het buitenland. Maar ook binnenlandse bedrijven zoals horeca-ondernemingen, Schiphol, sauna's en slachthuizen hebben gevraagd of we de blaastest kunnen leveren', zegt De Vries. 'We leveren eerst aan Nederland en pas daarna aan het buitenland, want de overheid heeft dit bekostigd.'

Begin november

Vanaf begin november doet Breathomix samen met het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam, de GGD in Amsterdam en het LUMC vervolgonderzoek en wordt de test uitgerold.

LEES OOK: Reguliere zorg in hele regio wordt nog verder afgeschaald