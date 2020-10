Opleiding tot teststraatmedewerker: 'Je moet doorduwen tot je wat weerstand voelt'

'We beginnen met de neus. Hier zie je tot hoever je het staafje in de neus moet stoppen.' Aan het woord is opleider Floor Bakker. Net afgestudeerd basisarts en nu namens de GGD Haaglanden belast met het opleiden van nieuwe 'testers'. De theorie duurt ongeveer tien minuten en wordt gegeven in een wat rommelige ruimte vlakbij de teststraat, die ook als kantine dienst doet. Bakker heeft een foto van de muur gepakt waarop een dwarsdoorsnede te zien is van de neus en de keel.

Drie aspiranttesters luisteren aandachtig naar de toelichting. Als het over de neus gaat, vraagt één van hen: 'Moet ik dan vragen of ze hun hoofd iets achterover doen?' Bakker snapt de vraag, maar raadt het toch af. 'Ik vraag meestal of ze gewoon rechtuit willen kijken en duw ik het puntje van de neus iets omhoog zodat ik het wattenstaafje goed erin kan krijgen.' De clou is dat de holte waar het uitstrijkje moet worden afgenomen het beste te bereiken is via de onderkant van de neus. Als iemand het hoofd naar boven houdt gaat het staafje te hoog.

De coronateststraat in Nootdorp | Foto: Frank van Deutekom

Medische opleiding

Niet iedereen kan coronatester worden. 'Mensen moeten minimaal een verpleging hebben op MBO 4-niveau', legt Bakker uit. Maar hoger mag natuurlijk ook. 'Wat me wel echt opvalt is dat verpleegkundigen die we hier krijgen, echt heel goed zijn in het patiëntcontact.' Eén van cursisten is Anna Koetsier, geen verpleegkundige, maar student Klinische Technologie.

'Als je geneeskunde studeert, heb je al vroeg in je studie veel contact met mensen, bij klinische technologie niet. Ik ben nu derdejaars en was echt benieuwd hoe het is om echt met patiënten om te gaan en daar ervaring in op te doen.' Zojuist heeft ze een test uitgevoerd op één van haar collega-cursisten. 'Ik vond het echt ontzettend spannend', zegt ze. Maar het ging goed, dat zei de medecursist al bij wie ze de test afnam.

In het diepe

Na de theorie en het testen op elkaar is het tijd voor het echte werk. Opleider Bakker blijft er dicht opstaan om te kijken of alles goed gaat, maar de cursisten doen het wel zelf. 'Op zo'n eerste ochtend nemen ze toch al snel zo'n vijftig tests af en na een stuk of tien hebben ze het echt wel onder de knie.'

Anna Koetsier en haar collega-cursisten krijgen nog wat aanwijzingen bij het aantrekken van de beschermende kleding. 'Nee, die strik van je schort moet echt aan de achterkant, en je handschoenen gooi je direct weg in deze bak. Dat is het vuile materiaal, het papier waarin de wattenstaafjes zitten is niet besmet dus dat kan in deze bak', legt Bakker uit.

Middelen die worden gebruikt voor de coronatest | Foto: Frank van Deutekom

Voor het echie

En dan komen de auto's voorrijden. Identiteit controleren ('niet het ID-bewijs aanpakken en dan pas je wattenstaafjes, want dan kan het zijn dat je met besmette handen aan de voorraad komt, dus het beste kun je helemaal niets aanraken, ook al heb je handschoenen aan'), testmateriaal pakken en de test afnemen. Het gaat goed bij de cursisten en Floor Bakker hoeft niet in te grijpen.