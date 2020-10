ADO-speelster Jaimy Ravensbergen creëert chaos: 'Goals moet je afdwingen'

Het is het voorjaar van 2016 als de aanvalster te horen krijgt dat ze volgend seizoen mag aansluiten bij de beloftenploeg van de ADO Den Haag Vrouwen. Een droom komt uit voor de destijds 15-jarige voetbalster. 'In mijn jeugd bij DoCos speelde ik nog op het middenveld. Als klein meisje rende ik letterlijk overal heen. Ik deed er alles aan om een goal te maken, maar wilde ook koste wat kost een tegendoelpunt voorkomen. Ik was zo trots toen ik naar ADO mocht', vertelt ze in een interview met mediapartner Sleutelstad.

Vier jaar later behoort Ravensbergen met haar twee doelpunten en drie assists tot de meest beslissende eredivisiespeelsters van dit seizoen. 'Ik wil altijd beter worden. Door alles te geven op trainingen en in wedstrijden hoop ik stiekem natuurlijk topscorer te worden. Maar ik wil vooral zoveel mogelijk minuten maken voor ADO.'

Jaimy Ravensbergen in 2011 als speelster van DoCos I Foto: Jaimy Ravensbergen

Een verkeerde kap

Tweeënhalf jaar terug kon Ravensbergen zich moeilijk voorstellen dat ze überhaupt nog het eerste van de Residentieclub zou halen. Bij het kappen van de bal scheurde de Leidse haar voorste kruisband af, waardoor er ook een streep kon worden gezet door de kwalificatiewedstrijden voor het EK met het Nederlands Elftal Onder 17.

Liefst elf maanden revalidatie volgden, al denkt Ravensbergen zelf dat ze er misschien wel sterker is uitgekomen. 'Natuurlijk miste ik het teamgevoel onwijs, maar je traint wel gewoon door. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek ben ik sterker geworden. Als je iedere dag in de gym staat, word je breder en win je de duels makkelijker. Ik heb er altijd alles aan willen doen om bij het eerste te komen en de moed erin gehouden. Dat betaalt zich nu uit.'

'Hoi, met Mandy'

Naast de betrokkenheid van familie, vrienden en teamgenoten kreeg Ravensbergen tijdens haar revalidatie steun uit onverwachte hoek. Haar grote voorbeeld Mandy van den Berg belde. 'Toen Mandy nog bij ADO speelde, mocht ik hand in hand met haar het veld oplopen. Dat vond ik zó vet. Toen ik geblesseerd raakte, belde ze me op om te vragen hoe het ging. Dat vond ik echt heel lief van haar.' De twee hielden contact, waardoor de rollen niet veel later waren omgedraaid. 'Natuurlijk heb ik haar tijdens haar blessure ook even gebeld.'

Mandy van den Berg I Foto: Orange Pictures

Op 8 november is de 90-voudig international voor het eerst tegenstander van Ravensbergen als de ADO-vrouwen op bezoek gaan bij PSV. Gezien de huidige ranglijst een topper. 'Mandy is mijn directe tegenstandster dus je kan wel raden wie die duels gaat winnen', grapt Ravensbergen. 'Ik natuurlijk.'

Killersmentaliteit

De ADO Den Haag Vrouwen staan sinds vorige zomer onder leiding van Sjaak Polak. De Haagse oud-profvoetballer is tevreden met Ravensbergens ontwikkeling en onder de indruk van haar enorme longinhoud. 'Ze heeft een ongelooflijke power en de absolute wil om te winnen. Ze is gevaarlijk in de zestien en kan daar chaos creëren. Vandaar ook dat ik haar daar het liefst wil hebben.'

Polak denkt dat de jonge aanvalster er wel komt, al moet ze nóg scherper worden. 'Iedere kans die ze krijgt, moet ze erin rammen. Ik wil een echte killer zien.' Aan Ravensbergens mentaliteit zal het volgens Polak in ieder geval niet liggen. 'Jaimy is heel leergierig en wil graag beter worden. Dat zie je ook aan de ballen die ze na de training nog even gaat afwerken. Of dat ze anderen vraagt om voorzetten te geven, zodat zij ze kan afmaken. Als ze dit volhoudt, gaat ze een grote carrière tegemoet.'

Sjaak Polak I Foto: Orange Pictures

Gillende kinderen

De vrouwenploeg van ADO bestaat dit seizoen grotendeels uit jonge speelsters die naast het profvoetbal nog een studie volgen of werken. Polak heeft hier bewondering voor. 'Ik weet dat Jaimy de Pabo doet. Niet alleen hoort ze de hele dag het gegil van al die kinderen, ze staat ook uren op haar benen. Des te knapper dat ze ’s avonds nog naar een trainer kan luisteren die honderd procent inzet van haar eist. Dat is niet makkelijk.'

Ik gaf alle leerlingen een kaartje voor de wedstrijd.

Volgens Ravensbergen is het allemaal nog goed te doen, omdat de kinderen haar ook energie geven. 'Ik doe de Pabo omdat ik het leuk vind. Ik ga met plezier naar stage toe en dat is voor mij het allerbelangrijkste.' Toch doet ze de Pabo niet alleen voor haar plezier. Het biedt haar ook een alternatief plan als het profvoetbal toch niet haar toekomst blijkt. 'Je kan niet je hele leven blijven voetballen', legt ze uit. 'Natuurlijk zou ik het vet vinden om het Nederlands Elftal te halen, maar je moet er niet vanuit gaan dat het lukt. Dan kan het alleen maar tegenvallen.'

Jaimy Ravensbergen I Foto: Orange Pictures

'Hup juf Jaimy'

Niet alleen Ravensbergen zelf is trots dat ze bij ADO voetbalt. Ook haar leerlingen zijn onder de indruk. 'Wanneer ik mij voorstel aan mijn nieuwe stageklas neem ik altijd een ADO-shirtje mee. Dan beginnen al die kinderen gelijk vol bewondering te roepen 'Oh, speel je bij ADO?' Ik weet nog wel dat ik tijdens mijn stage in groep zes iedereen een kaartje had gegeven voor de wedstrijd tegen PSV. Toen ze kwamen kijken hadden ze een spandoek gemaakt met de tekst Hup juf Jaimy en zongen ze dit ook toen ik het veld opkwam. Dat vond ik echt fantastisch.'

Vrijdag 30 oktober krijgt Jaimy Ravensbergen de kans om haar derde doelpunt van dit seizoen erin te rammen. Dan krijgt de huidige nummer drie van de ranglijst in het eigen Cars Jeans Stadion VV Alkmaar op bezoek, dat de een-na-laatste plek bezet. De aftrap vindt plaats om 19:30 uur, zonder publiek.