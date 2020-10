ADO-speler Shaquille Pinas werkte in kringloopwinkel tijdens interlandbreak: 'Doe ik met liefde'

'De kringloopwinkel is van vrienden van mij, maar de hele omgeving daar kende ik niet. Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik vond het leuk om te doen. Tijdens de interlandbreak is het lekker om even weg van het voetbal te komen', zegt Pinas.

'In de kringloopwinkel had ik dat. Je ziet dan hele andere dingen, andere dingen van het leven, die ook mooi zijn. Dan zie je hoe sociaal mensen zijn, hoe mensen die het wat moeilijker hebben daar komen kijken voor spulletjes. Dan denk ik wel; waarom klaag ik in deze wereld over dingen. Het kan slechter.'

'Sociale jongen'

'Ik vind het belangrijk dat ieder persoon, wie dan ook, zich goed en lekker voelt. Als ik daaraan mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat graag. Ik ben een sociale jongen, die dat met liefde doet. Zolang ik dat kan en mag doen, doe ik het zeker.'

'De band die je daar in korte tijd creëert met mensen is mooi. Er kwamen daar mensen binnen waarbij ik gelijk dacht: dit zijn top mensen. Je maakt een babbeltje en het voelt gelijk goed. Dat vind ik belangrijk. Ondanks de situatie waarin we nu leven, is het wel fijn om dat soort momenten toch nog even mee te maken. Het is moeilijk, maar het leven stopt niet.'

De 22-jarige Rotterdammer is een aimabel persoon. Hij is een graag geziene gast bij de pers, praat makkelijk en heeft een open uitstraling. Via de jeugd van Feyenoord, ADO Den Haag en Alphense Boys belandde Pinas bij FC Dordrecht. Daar plukte de Haagse club hem in 2017 weg. Dit seizoen heeft hij nog geen minuut gemist, en met twee doelpunten uit vier wedstrijden is de verdediger momenteel topscorer.

Shaquille Pinas na een overwinning voor Midden-Noord | Foto: Soccrates Images

Penalty's

‘Het is leuk dat ik topscorer ben, maar daar sta ik niet voor in het veld. Aan de andere kant hebben we een keer gewonnen doordat ik scoorde. Als dat vaker gaat gebeuren, word ik graag topscorer’, zegt Pinas met een grote glimlach op zijn gezicht. 'In de A1 ben ik voor het laatst topscorer geweest, maar toen stond ik op het middenveld. Ik maakte er 23 en nam alles: vrije trappen, penalty's. Of ik een penaltyspecialist ben? Ik heb er twee genomen en twee gescoord. Zolang ik ze blijf scoren, mag je het noemen hoe jij wilt. Ik voel mij er goed bij dat ik ze mag nemen.'

De eerste strafschop die Pinas dit seizoen wist te benutten was in de Kuip tegen Feyenoord, nadat Jonas Arweiler in eerste instantie had gemist. Doordat doelman Justin Bijlow te vroeg van zijn lijn kwam, kreeg ADO een herkansing. Pinas ging achter de bal staan en scoorde feilloos. 'Michiel Kramer staat bovenaan onze penaltylijst, daarachter sta ik. Als hij niet speelt, sta ik dus op één. Zodra hij invalt, laat ik de penalty's aan hem. Ook hij heeft dit seizoen - tijdens oefenwedstrijden - nog niet gemist. Datzelfde geldt voor Ricardo Kishna, als hij speelt, laat ik de penalty's aan hem. Ik weet wat zij kunnen. Ze hebben allebei een hele goede trap.'

Pinas scoort uit een strafschop in Venlo | Foto: SoccratesImages.com

Naast vrijwilligerswerk in de kringloopwinkel heeft Pinas tijdens de interlandbreak ook de nodige tijd achter zijn Playstation doorgebracht. En dat is niet gek. FIFA 2021 is onlangs uitgekomen. Voor veel voetballers is dat naast het voetballen een hobby. Ook Pinas heeft het nieuwe computerspel gekocht, maar is niet helemaal tevreden over zijn voorkomen in het voetbalspel.

'Pfffffoe, ik ben voor het tweede jaar op rij 65’, waarmee Pinas doelt op een getal dat aangeeft hoe goed het spel hem vindt. ‘Ze mogen mij best iets beter maken. Ik nodig de makers graag uit een keer langs te komen om mij goed te bekijken. Ik ga denk wel mezelf kopen, dat is wel leuk’, bekent Pinas met een lach.

FIFA 2021

Ondanks dat de Rotterdamse verdediger zichzelf heeft gekocht, blinkt Pinas niet uit in het spelen van FIFA. 'Ik ben geen FIFA-speler die alleen maar Pinas laat scoren, sterker nog, ik heb een leuk team, daar komt Pinas niet eens in voor.'

In het nieuwe voetbalspel zijn Ricardo Kishna (70) en Ravel Morrison (72) de beste spelers van de selectie van ADO Den Haag. 'Dat is ook terecht, misschien had ik ook wel in dat rijtje, er kort achter, gemogen, met 69 ofzo, maar ik zal beter mijn best moeten doen om naar de 70 te gaan.'

Pinas is niet helemaal tevreden met zijn voorkomen in FIFA21 | Foto: SoccratesImages.com

Zondagmiddag neemt ADO Den Haag het om 14.30 uur op tegen Vitesse. Het is voor de Haagse club de eerste thuiswedstrijd zonder publiek. 'Je mist de druk, bijvoorbeeld tijdens de warming-up dan hoor je onze supporters gelijk. Die boost heb je niet, en moet nu uit jezelf komen. Dat hebben we tegen VVV-Venlo laten zien. Ik hoop dat de situatie snel opgelost is, zodat onze 'gekke' Haagse fans achter ons kunnen staan.’