75 verhalen centraal op tentoonstelling over 75 jaar Verenigde Naties

75 jaar VN op Lange Voorhout in Den Haag I Foto: Humanity House

Die verhalen vormen de basis. Niet alleen voor de expositie, maar ook voor de website die helemaal gaat over 75 jaar VN, waar je al die verhalen kunt lezen en beluisteren. 'Het gaat bijvoorbeeld over mensen die voor de VN werken of mensen die vanuit de politiek met de organisatie te maken hebben. Maar ook over mensen die in een land wonen waar de VN een rol is gaan spelen in hun leven', vertelt Federiek Biemans van Humanity House.

Als voorbeeld noemt zij de levensgeschiedenis van Iliada Charalambous. 'Zij is een jonge kunstenares uit Cyprus. Dat is zo ongeveer de langstlopende VN-missie ter wereld. Iliada is een Griekse Cyprioot. Haar grootouders woonden op het Turkse gedeelte en moesten daar weg. Ergens in de jaren tachtig mochten ze een keer terug en toen bleken de Turken die in dat huis woonden alle spullen bewaard te hebben. Want die dachten: op een dag komen ze terug. Het zijn dat soort kleine verhalen over medemenselijkheid en solidariteit tegen de achtergrond van grote VN-vraagstukken die misschien veel te ingewikkeld zijn voor iedereen. Wat we met deze tentoonstelling en verhalen willen laten zien, is dat mensen van alles voor elkaar kunnen betekenen. Dat je niet alleen maar je lot hoeft te leggen in handen van grotere machten.'

Luister hier naar het hele verhaal van Iliada:

Unieke plek

Solidariteit en medemenselijkheid zijn nog steeds de pijlers van de VN, die een enorm takenpakket heeft gekregen in de loop der jaren. 'Het is de enige plek in de wereld waar iedereen met elkaar praat', zegt Biemans. 'Het is een unieke plek waar de grote vraagstukken van nu worden besproken. Denk aan onderwerpen als klimaat en migratie. Maar ook het Wereldvoedselprogramma, dat nu net de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. We blijven voortborduren op die twee pijlers solidariteit en medemenselijkheid, waar de VN ooit voor is opgericht.'

De expositie in Den Haag is niet het enige project in het kader van 75 jaar Verenigde Naties. Vanaf maandag worden In heel Nederland gebouwen in VN-blauw uitgelicht. Allemaal gebouwen die iets met de VN te maken hebben. Denk aan het gebouw van Achmea in Leiden en in Den Haag onder meer het Vredespaleis, het reuzenrad op de Pier en het stadhuis. De openluchttentoonstelling op het Lange Voorhout is er tot en met 29 november.

