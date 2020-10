ZZ Leiden wil duidelijkheid: 'Het is enigszins dubieus dat er onderscheid gemaakt wordt'

ZZ Leiden wil duidelijkheid over de basketbalcompetitie. De eredivisie ligt sinds deze week opnieuw stil vanwege het coronavirus. 'Dit moet niet tot begin volgend jaar gaan duren, want dan komen we echt in de problemen', zegt voorzitter Marcel Verburg van ZZ Leiden.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat alle sportwedstrijden de komende vier weken niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Voor sporters met een topsportstatus en de voetballers in de ere- en eerste divisie is een uitzondering gemaakt.

'Het is enigszins dubieus dat er onderscheid gemaakt wordt', reageert Verburg op Radio West. Hij snapt niet dat de eredivisie in het basketbal niet door mag gaan en het voetbal wel. 'Ook bij basketbal praten we over topsport en over betaalde profs die op de loonlijst staan. Wij zijn een basketbalbedrijf en spelen op het hoogste niveau van Nederland. Vanuit dat oogpunt is het wel heel zuur dat zo'n beslissing gemaakt wordt.'

Training

Dat de competitie nu stilligt, is volgens de voorzitter niet het enige vervelende aan de beslissing van het kabinet. 'Een extra probleem is dat je maar met maximaal vier mensen mag trainen. Dat betekent dat je het hele trainingsprogramma niet kan draaien. We hebben nu extra krachttraining ingevoerd, maar we zouden in ieder geval vijf tegen vijf willen trainen.'

Hij hoopt dat het besluit op korte termijn wordt teruggedraaid. 'We willen duidelijkheid hoe de route eruit gaat zien. Als we vier weken op deze manier aan de slag moeten, kunnen we zeker niet over vier weken starten', zo verwijst Verburg naar een nieuwe voorbereidingsperiode die het team nodig zal hebben na de gedeeltelijke lockdown.

Financiële strop

Het stilleggen en spelen zonder publiek is een grote financiële strop voor ZZ Leiden. 'Wij denken dat het sowieso 150.000 tot 200.000 euro aan recettes (inkomsten uit kaartverkoop, red.) gaat kosten. En het kost ook wel een aantal sponsoren. We kunnen het nog even volhouden, maar dit moet niet tot begin volgend jaar duren.'

