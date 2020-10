Voedselbankacties voor groeiend aantal klanten door coronacrisis

Het aantal klanten van Voedselbank Leiden is sinds de coronacrisis flink gestegen. Daarom organiseerde de voedselbank zaterdag verschillende coronaproof acties om extra voorraad, 'wintervet', binnen te krijgen. 'Er is bijna 4000 euro opgehaald en ook 120 kratten met houdbare producten. Ik ben heel tevreden', zegt Hugo Brouwer van Voedselbank Leiden.

De Week van de Voedselbanken werd in Leiden afgesloten met een actie bij de supermarkt. Klanten konden bij hun boodschappen een voucher bij de kassa afrekenen. Het opgehaalde geld gaat naar houdbare en verse producten van het sterk groeiend aantal klanten bij de Voedselbank.

'Het aantal klanten is sinds de coronaperiode met 20 procent gestegen, dus dat is een forse stijging', zegt Brouwer. 'Wij verwachten dat dat nog maar het topje van de ijsberg is. Het is hard werken om de productenstroom die we nodig hebben op gang te houden. Voor 450 gezinnen heb je aardig wat nodig. Daarvoor hebben we ook deze acties, om dat wintervet, die wintervoorraad, te krijgen', zegt Brouwer.

Coronaproof Voucheractie

Bij supermarkt Hoogvliet wordt aan alle klanten gevraagd of ze een voucher willen kopen van 2 of 5 euro. 'Die kunnen ze afrekenen bij de kassa met hun boodschappen. En aan het eind van de dag kopen wij van het totaalbedrag producten voor de voedselbank', zegt Paula van Kesteren van Voedselbank Leiden. De voucheractie is een coronaproof alternatief voor de acties van andere jaren. Normaal gesproken werd aan klanten gevraagd om een extra boodschap te doen voor de voedselbank. 'Maar nu met corona moet het allemaal zo clean mogelijk, dus doen we het met deze vouchers', zegt Van Kesteren.

Ook was er zaterdag bij de voedselbank aan de Willem Barentszstraat een coronaproof drive-through-inzameling van houdbare producten zoals peulvruchten in blik, vis in blik, olie, thee en rijst. Mensen konden met de auto of fiets langs een loket rijden om boodschappen af te geven.

'Niet iedereen heeft genoeg geld'

Lang niet iedereen zegt 'ja' op de vraag om te doneren. 'Ja dat voelt wel eens als een domper', zegt Van Kesteren. 'Maar niet iedereen heeft genoeg geld.' Wie de actie zaterdag in Leiden heeft gemist, kan boodschappen afgeven bij de voedselbank of makkelijk doneren via de website van de Voedselbank Leiden.

