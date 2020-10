Coronavirus: Hoger ziekteverzuim bij Florence, snellere boete bij overtreding maatregel

Burgemeesters en minister: sneller boete bij corona-overtredingen

Mensen die de coronaregels overtreden, worden sneller beboet. Hiervoor waarschuwen minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's maandag na afloop van het Veiligheidsberaad. Iemand die na 20.00 uur alcohol op straat drinkt of met meer dan drie anderen samenkomt, krijgt na één waarschuwing gelijk een boete. Bovendien gaan politiemensen en boa's de namen noteren van mensen die er met een waarschuwing vanaf zijn gekomen.

Een gewaarschuwd mens die een week later opnieuw een overtreding begaat, ontvangt dan direct een boete, zo legt voorzitter Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen) van het beraad uit. Ook overtreders die bijvoorbeeld lachen om de berisping die zij ontvangen, gaan onmiddellijk op de bon. 'Wil je niet luisteren? Dan een boete. Wij zetten een stap naar voren. Handhavers gaan voortaan sneller op groepjes af. Hierin komt een landelijke lijn', aldus Bruls.

Florence merkt verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers

Zorginstelling voor ouderen Florence heeft net als veel branchegenoten moeite om de roosters rond te krijgen. Door een verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers komt de druk bij de instellingen steeds verder onder druk te staan. Brancheorganisatie ActiZ luidde van het weekend de noodklok. 'Het water staat tot aan onze lippen', aldus voorzitter Henk Kamp. Het tekort aan zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg is op steeds meer plekken rampzalig, zo liet Kamp weten.

Florence laat weten zich in het beeld van Actiz te herkennen. 'Ook Florence heeft te maken met een verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers', laat een woordvoerder weten. 'Enerzijds door medewerkers die ziek zijn, anderzijds door medewerkers met coronagerelateerde klachten die een testuitslag moeten afwachten.'

Omdat de zorg 24 uur per dag doorgaat levert dit druk op de roosters op. ' We verlichten deze druk door meer uitzendkrachten en ZZP’ers in te zetten of medewerkers van andere woonzorglocaties in te zetten op locaties waar het rooster lastig rond te krijgen is', zo laat Florence weten.

Dutch Basketball League houdt vast aan competitie-opzet

De Dutch Basketball League (DBL), waar ZZ Leiden en The Hague Royals in spelen, wil zo lang mogelijk vasthouden aan de huidige competitie-opzet, ook nu het seizoen vanwege de nieuwe coronamaatregelen voorlopig is onderbroken. Dat hebben de belanghebbenden in gezamenlijk overleg besloten.

Dat betekent dat het uitgangspunt een volwaardige competitie van één volledige speelronde is en daarna een poulefase met opsplitsing in elite A en B. De uiterste deadline om voor een eventueel ander of aangepast speelschema te kiezen is half januari. De clubs zijn bereid om in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar twee wedstrijden per week te spelen, zodat in april alsnog de play-offfase kan beginnen.

Clubs verwachten ongeveer twee weken nodig te hebben om hun team weer wedstrijdfit te krijgen na de huidige lockdown van vier weken. Daarbij hangt veel af van de mogelijkheid om in de tussentijd volwaardig te kunnen trainen. De DBL probeert met andere professionele topsporten en NOC*NSF bij de overheid te lobbyen voor hervatting van de normale trainingen tijdens de lockdown van de competitie.

'Niet bij elke positieve test vraagt GGD naar CoronaMelder'

Wanneer uit een test blijkt dat iemand het coronavirus heeft opgelopen, vraagt de medewerker van de GGD die het slechte nieuws telefonisch brengt, niet altijd of de persoon de CoronaMelder gebruikt. Daardoor worden mensen die in de nabijheid van deze persoon zijn geweest, en die dus misschien besmet zijn geraakt, niet altijd op de hoogte gebracht.

Na een bericht van de NOS hierover bevestigt het ministerie van Volksgezondheid dat het 'hier en daar signalen' heeft opgevangen. Hoe vaak de corona-app niet is ingezet terwijl dit wel had gemoeten, kan het ministerie niet zeggen.

De CoronaMelder is sinds iets meer dan een week in het hele land beschikbaar. De app volgt op basis van bluetooth wie een kwartier binnen 1,5 meter van een ander is geweest. Hij slaat de willekeurige code van de ander dan op. Een paar keer per dag kijkt de CoronaMelder van een gebruiker in de server van de overheid. Als daar een code staat van een positief geteste persoon, waarschuwt de app zijn gebruiker. Die kan zich dan laten testen, is de gedachte.

435 boetes voor overtreden coronaregels in weekend

In het eerste weekend van de gedeeltelijke lockdown zijn er 435 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de coronaregels. Dat laat de Nationale Politie aan EenVandaag weten. Ook werden 756 waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels hielden, sinds 1 oktober zijn dat er 1500 totaal.

Een paar maanden lang schreef de politie amper boetes uit. In de zomer lag het vrijwel stil, nu loopt het weer op, zegt Nationaal Commandant Corona bij de Nationale Politie Willem Woelders. 'Boetes zijn nooit een doel op zich, waar het kan waarschuwen we nog steeds', zegt Woelders. 'Het gaat ons er om onveilige situaties direct te stoppen en soms laat zo'n situatie geen ruimte meer voor een waarschuwing en bekeuren we direct.'

Gebruik softdrugs kan buiten van 20.00-07.00 uur worden beboet

Het is al mogelijk om op te treden tegen het gebruik van softdrugs in de buitenruimte. Daarvoor is geen nieuwe wet- of regelgeving nodig. Dat laat Ferd Grapperhaus weten aan de Tweede Kamer. Een verbod tussen 20.00 en 07.00 uur was een van de voorgestelde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kondigden de maatregel vorige week aan, samen met een verbod op alcoholconsumptie onder dezelfde omstandigheden. Het verbod op alcohol wordt via een noodverordening geregeld, maar juristen zeiden dat dat met softdrugs niet mogelijk was. Dat was strijdig met het gedoogbeleid, betoogde ook het ministerie zelf.

Eerste coronapatiënt per helikopter verplaatst

Voor het eerst in de tweede golf is een coronapatiënt met een helikopter verplaatst naar een ander ziekenhuis. De speciaal ingerichte helikopter steeg maandagmiddag op vanaf het Erasmus MC in Rotterdam om iemand naar de Ziekenhuisgroep Twente in Almelo te brengen. Vanuit Twente vliegt de helikopter door naar Zaandam, om daar een patiënt op te halen en naar Groningen te brengen.

In het voorjaar is deze traumahelikopter ook ingezet voor coronavervoer in Nederland en Duitsland. Toen zijn tot eind mei 66 coronapatiënten uit heel Nederland overgebracht naar Duitse ziekenhuizen. Nu zijn er nog geen patiënten naar Duitsland gebracht. In de komende dagen zou dat wel kunnen gebeuren, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Deze helikopter is het reserve-exemplaar van de Waddenhelikopter, die vliegt om ernstig zieke patiënten op te halen vanaf de Waddeneilanden. Dat vervoer blijft gewoon doorgaan: het reserve-exemplaar wordt nu ingezet als 'coronahelikopter'.

Make a Change-festival omgegooid vanwege corona

Net als de meeste festiviteiten wordt ook bij het Haagse Make a Change-festival de programmering omgegooid. In de oorspronkelijke opzet konden festivalbezoekers een week lang meedoen aan workshops, dinertours, proeverijen en andere duurzame initiatieven in Den Haag. Dat is nu anders.

Omdat er geen festiviteiten in het openbaar mogen plaatsvinden, zal het Make a Change-festival online worden gevierd. Zo is er een mogelijkheid om een online bierproeverij van Haagse brouwerij Eiber te volgen en is er een online workshop oesterzwammen kweken door Haagse Zwam.

Toename coronabesmettingen daalt voor het eerst in vijf dagen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat tussen zondag- en maandagochtend bij 8015 mensen het coronavirus is vastgesteld. Dat is de eerste keer in vijf dagen dat het aantal besmettingen lager is dan de dag ervoor. Zondag telde het RIVM nog 8184 positieve tests in het voorgaande etmaal. Dat getal hebben de onderzoekers nu bijgesteld naar 8177.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 17 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Zondag meldden de onderzoekers dat 15 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Mensen bewaren kaartje voor uitgestelde evenementen

De meeste mensen die een kaartje hebben voor uitgestelde evenementen dit najaar vragen hun geld daarvoor niet terug. Dat laat een woordvoerder van de 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling maandag weten.

In mei, toen de regeling net van start ging, bleek dit ook het geval te zijn. De exacte cijfers van het aantal mensen dat hun toegangsbewijs bewaart, is onbekend. 'Het is natuurlijk een andere situatie dan dit voorjaar, toen er veel meer evenementen werden uitgesteld, dan nu', aldus de woordvoerder van het initiatief.

Met de regeling kunnen bezoekers ervoor kiezen om hun ticket te bewaren, in te ruilen voor een voucher, om te zetten in een donatie of geld terug te vragen. 'Het is natuurlijk fijn dat mensen hun geld niet terugvragen. Zo creëren we een spaarpotje voor iets leuks zodra het weer kan.'

Leraren willen strengere coronamaatregelen in de klas

Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen. Ruim 80 procent van de leraren geeft in een recente peiling van LIA aan zich ernstige zorgen te maken over de werksituatie. Door volle klassen is het lastig 1,5 meter afstand te bewaren en leerlingen zouden laks omspringen met het dwingende mondkapjesadvies.

Volgens Peter Althuizen, voorzitter van LIA, worden de zorgen van de leraren niet serieus genomen. 'Uit onze peiling blijkt dat driekwart van de leraren meer verplichte voorzorgsmaatregelen in de klas wil. Bijvoorbeeld door met halve groepen te werken, waardoor zowel leraren als kinderen afstand tot elkaar kunnen houden. Maar dat willen ze in Den Haag niet horen want de school is een soort opvang geworden voor kinderen van werkende ouders', zegt Althuizen tegen De Telegraaf. De LIA-voorman vertelt dat hij veel leraren kent die met coronaklachten thuis zitten. 'Ik denk wel eens: komen ze pas in actie als de eerste leraar doodgaat aan corona?'

'Je moet doorduwen tot je wat weerstand voelt'

De GGD Haaglanden is constant bezig met de opleiding van nieuwe mensen die de coronatests af kunnen nemen. Om een groter aantal tests af te kunnen nemen is meer personeel noodzakelijk. De GGD Haaglanden heeft de werving van de nieuwe testers uitbesteed aan het Rode Kruis. Naast de teststraat in Nootdorp wordt geleerd hoe ze de test het beste af kunnen nemen.

De coronateststraat in Nootdorp | Foto: Frank van Deutekom

Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt tot boven de 1700

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1738 coronapatiënten. Dat zijn er 86 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 184 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 113 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 71 naar 1359.

De intensive-careafdelingen hebben afgelopen etmaal 38 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 23 mensen de ic verlaten, en daardoor steeg het totaal aantal coronapatiënten daar met 15 naar 379. In de afgelopen 24 uur zijn 23 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

Hijs Hokij vreest voortbestaan door coronavirus

'We moeten vrezen voor het voortbestaan van Hijs Hokij als er niets gebeurt', zegt voorzitter Harry Vlaardingerbroek. Hij luidt de noodklok omdat er door de coronacrisis problemen zijn bij de ijshockeyclub. Vooral de gemeente Den Haag laat het volgens Vlaardingerbroek afweten. 'Er is vanuit de gemeente nul steun voor zowel ons eredivisieteam als de huurproblemen van de ijshockeyhal.'

De ijshockeyclubs hadden al besloten niet te starten met de BeNeLiga. 'We zijn al vanaf de zomer al aan het puzzelen of we kunnen starten met de competitie', zegt Vlaardingerbroek. 'Daarbij hielden we ook rekening met de toeschouwers. Op de Uithof kunnen normaal gesproken drieduizend toeschouwers. Met anderhalvemeter afstand zouden dat er vijfhonderd worden. Dat doet nogal wat met je inkomsten.' Hoe de competitie nu gespeeld gaat worden is nog niet bekend.

Hornbach stelt mondkapjesverplichting in

Bouwmarkt Hornbach heeft voor haar locaties in Wateringen en Den Haag vanaf maandag een mondkapjesplicht ingesteld. De winkelketen wil daarmee vooruitlopen op de wettelijke mondkapjesplicht die naar verwachting in november ingaat. Woordvoerder Maarten Post laat weten dat de keten die keuze heeft gemaakt om de veiligheid van de medewerkers en klanten voorop te stellen. 'Er was nogal wat onduidelijkheid wanneer het nou wel en niet moest. Om duidelijkheid te scheppen hebben we ervoor gekozen om mondkapjes verplicht te maken voor iedereen.'

De bouwmarkt zal de eigen mondkapjesmaatregel ook gaan handhaven, vertelt Post. 'Zonder mondkapje laten we je niet binnen. We vragen iedereen om een eigen mondkapje mee te nemen. Mocht iemand die toch echt vergeten zijn, dan hebben we extra exemplaren beschikbaar, maar het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen mondkapje meeneemt.'

Minder treinen in spits

Tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal en tussen Gouda en Rotterdam rijden vanaf maandag minder treinen tijdens de spits vanwege de coronacrisis. Ook op andere trajecten in het land rijden minder treinen tijdens de spits.

De NS hoopt op deze manier een voorspelbare en betrouwbare treindienst te blijven aanbieden. De reguliere treindienst gaat gewoon door. Naast enkele spitstreinen worden de nachttreinen, die in het weekend rijden voor het uitgaanspubliek, tijdelijk opgeheven.

