Coronavirus: Leraren willen strengere coronamaatregelen, aantal besmettingen gedaald

Coronabesmettingen dalen voor het eerst in vijf dagen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat tussen zondag- en maandagochtend bij 8015 mensen het coronavirus is vastgesteld. Dat is de eerste keer in vijf dagen dat het aantal besmettingen lager is dan de dag ervoor. Zondag telde het RIVM nog 8184 positieve tests in het voorgaande etmaal. Dat getal hebben de onderzoekers nu bijgesteld naar 8177.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 17 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Zondag meldden de onderzoekers dat 15 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

Mensen bewaren kaartje voor uitgestelde evenementen

De meeste mensen die een kaartje hebben voor uitgestelde evenementen dit najaar vragen hun geld daarvoor niet terug. Dat laat een woordvoerder van de 'Bewaar je ticket, geniet later'-regeling maandag weten.

In mei, toen de regeling net van start ging, bleek dit ook het geval te zijn. De exacte cijfers van het aantal mensen dat hun toegangsbewijs bewaart, is onbekend. 'Het is natuurlijk een andere situatie dan dit voorjaar, toen er veel meer evenementen werden uitgesteld, dan nu', aldus de woordvoerder van het initiatief.

Met de regeling kunnen bezoekers ervoor kiezen om hun ticket te bewaren, in te ruilen voor een voucher, om te zetten in een donatie of geld terug te vragen. 'Het is natuurlijk fijn dat mensen hun geld niet terugvragen. Zo creëren we een spaarpotje voor iets leuks zodra het weer kan.'

Leraren willen strengere coronamaatregelen in de klas

Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen. Ruim 80 procent van de leraren geeft in een recente peiling van LIA aan zich ernstige zorgen te maken over de werksituatie. Door volle klassen is het lastig 1,5 meter afstand te bewaren en leerlingen zouden laks omspringen met het dwingende mondkapjesadvies.

Volgens Peter Althuizen, voorzitter van LIA, worden de zorgen van de leraren niet serieus genomen. 'Uit onze peiling blijkt dat driekwart van de leraren meer verplichte voorzorgsmaatregelen in de klas wil. Bijvoorbeeld door met halve groepen te werken, waardoor zowel leraren als kinderen afstand tot elkaar kunnen houden. Maar dat willen ze in Den Haag niet horen want de school is een soort opvang geworden voor kinderen van werkende ouders', zegt Althuizen tegen De Telegraaf. De LIA-voorman vertelt dat hij veel leraren kent die met coronaklachten thuis zitten. 'Ik denk wel eens: komen ze pas in actie als de eerste leraar doodgaat aan corona?'

'Je moet doorduwen tot je wat weerstand voelt'

De GGD Haaglanden is constant bezig met de opleiding van nieuwe mensen die de coronatests af kunnen nemen. Om een groter aantal tests af te kunnen nemen is meer personeel noodzakelijk. De GGD Haaglanden heeft de werving van de nieuwe testers uitbesteed aan het Rode Kruis. Naast de teststraat in Nootdorp wordt geleerd hoe ze de test het beste af kunnen nemen.

Aantal opgenomen coronapatiënten stijgt tot boven de 1700

Ziekenhuizen behandelen momenteel 1738 coronapatiënten. Dat zijn er 86 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag.

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 184 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 113 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 71 naar 1359.

De intensive-careafdelingen hebben afgelopen etmaal 38 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 23 mensen de ic verlaten, en daardoor steeg het totaal aantal coronapatiënten daar met 15 naar 379. In de afgelopen 24 uur zijn 23 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

Hijs Hokij vreest voortbestaan door coronavirus

'We moeten vrezen voor het voortbestaan van Hijs Hokij als er niets gebeurt', zegt voorzitter Harry Vlaardingerbroek. Hij luidt de noodklok omdat er door de coronacrisis problemen zijn bij de ijshockeyclub. Vooral de gemeente Den Haag laat het volgens Vlaardingerbroek afweten. 'Er is vanuit de gemeente nul steun voor zowel ons eredivisieteam als de huurproblemen van de ijshockeyhal.'

De ijshockeyclubs hadden al besloten niet te starten met de BeNeLiga. 'We zijn al vanaf de zomer al aan het puzzelen of we kunnen starten met de competitie', zegt Vlaardingerbroek. 'Daarbij hielden we ook rekening met de toeschouwers. Op de Uithof kunnen normaal gesproken drieduizend toeschouwers. Met anderhalvemeter afstand zouden dat er vijfhonderd worden. Dat doet nogal wat met je inkomsten.' Hoe de competitie nu gespeeld gaat worden is nog niet bekend.

Hornbach stelt mondkapjesverplichting in

Bouwmarkt Hornbach heeft voor haar locaties in Wateringen en Den Haag vanaf maandag een mondkapjesplicht ingesteld. De winkelketen wil daarmee vooruitlopen op de wettelijke mondkapjesplicht die naar verwachting in november ingaat. Woordvoerder Maarten Post laat weten dat de keten die keuze heeft gemaakt om de veiligheid van de medewerkers en klanten voorop te stellen. 'Er was nogal wat onduidelijkheid wanneer het nou wel en niet moest. Om duidelijkheid te scheppen hebben we ervoor gekozen om mondkapjes verplicht te maken voor iedereen.'

De bouwmarkt zal de eigen mondkapjesmaatregel ook gaan handhaven, vertelt Post. 'Zonder mondkapje laten we je niet binnen. We vragen iedereen om een eigen mondkapje mee te nemen. Mocht iemand die toch echt vergeten zijn, dan hebben we extra exemplaren beschikbaar, maar het uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen mondkapje meeneemt.'

Minder treinen in spits

Tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal en tussen Gouda en Rotterdam rijden vanaf maandag minder treinen tijdens de spits vanwege de coronacrisis. Ook op andere trajecten in het land rijden minder treinen tijdens de spits.

De NS hoopt op deze manier een voorspelbare en betrouwbare treindienst te blijven aanbieden. De reguliere treindienst gaat gewoon door. Naast enkele spitstreinen worden de nachttreinen, die in het weekend rijden voor het uitgaanspubliek, tijdelijk opgeheven.

