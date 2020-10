Coronavirus: Minder treinen in de spits, docenten willen meer maatregelen in de klas

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van maandag 19 oktober.

Docenten willen strengere coronamaatregelen in de klas

Uit een peiling van Leraren in Actie (LIA) blijkt dat ongeveer 55 procent van de docenten zich niet veilig voelt met de huidige coronamaatregelen voor het klassikaal onderwijs. Zo zouden leerlingen te laks zijn met het mondkapjesadvies, en is het in volle klassen niet altijd mogelijk om anderhalve meter afstand te bewaren. Uit de peiling blijkt ook dat driekwart van de docenten graag extra verplichte maatregelen wil. Peter Althuizen, voorzitter van LIA, stelt daarom voor om met halve klassen te gaan werken.

Minister Slob van Onderwijs ziet daar geen heil in. 'Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op school les krijgen. Dat is volgens het Outbreak Management Team ook verantwoord.' Uit een onderzoek van Nieuwsuur bleek dat docenten over het algemeen niet vaker besmet raken dan mensen in andere beroepen.

Minder treinen in spits

Tussen Alphen aan den Rijn en Leiden Centraal en tussen Gouda en Rotterdam rijden vanaf maandag minder treinen tijdens de spits vanwege de coronacrisis. Ook op andere trajecten in het land rijden minder treinen tijdens de spits.

De NS hoopt op deze manier een voorspelbare en betrouwbare treindienst te blijven aanbieden. De reguliere treindienst gaat gewoon door. Naast enkele spitstreinen worden de nachttreinen, die in het weekend rijden voor het uitgaanspubliek, tijdelijk opgeheven.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.

