Coronavirus: Afgelopen etmaal 8182 positieve coronatests gemeld

Afgelopen etmaal 8182 positieve coronatests gemeld

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 8182 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een nieuw dagrecord. Op maandag meldde het instituut 8011 positieve tests, op zondag 8175 en op zaterdag 8131.

Kerken en organisaties bieden hulp in tweede coronagolf

Met een brief aan het kabinet bieden christelijke organisaties landelijk hun hulp aan tijdens de tweede coronagolf. Dat doen zo'n veertig organisaties, waaronder de Protestantse Kerk Nederland en de Rooms Katholieke Kerk, samen met het platform nietalleen.nl. Daar worden lokale initiatieven vanuit een landelijke punt gecoördineerd. 'Niemand moet het idee hebben dat hij het alleen moet doen in deze tijd', vat initiatiefnemer Tiemen Westerduin het uitgangspunt samen.

Zwemster Heemskerk alsnog naar Boedapest

Femke Heemskerk stapt woensdag alsnog in het vliegtuig om mee te doen aan het vervolg van de International Swimming League (ISL). De 33-jarige zwemster uit Roelofarendsveen zou eigenlijk 11 oktober al naar Hongarije gaan, maar dat ging niet door omdat ze positief testte op het coronavirus.

Heemskerk liet zich zaterdag en maandag nog eens testen en beide testen vielen negatief uit. 'Ik schrok best wel van die positieve test, want ik had nergens last van. Het was vooral zaterdag even spannend. Je weet niet of er dan alsnog iets mis is. Gelukkig pakte het goed uit en die test van maandag was dan meer nog een laatste check.'

Longecho kan CT-scan vervangen bij vaststellen Covid-19

Een eenvoudige longecho kan de veel meer belastende CT-scan vervangen bij het vaststellen of een patiënt Covid-19 heeft. De resultaten van beide technieken komen vrijwel overeen, blijkt uit een onderzoek dat is gedaan onder bijna tweehonderd patiënten in de academische ziekenhuizen Radboudumc in Nijmegen en Amsterdam UMC. Met een draagbaar longecho-apparaat kan de arts ook goedkoper en sneller volgen hoe het met een zieke coronapatiënt gaat, aldus hoogleraar interne geneeskunde en onderzoeksleider Frank Bosch van het Radboudumc.

Dinsdagmiddag uitspraak in kort geding over sluiting horeca

De rechter in Den Haag doet dinsdagmiddag na 16.00 uur uitspraak in het door meerdere horecaondernemers aangespannen kort geding om weer open te mogen gaan. De rechtszaak tegen de Staat was aangespannen door de Haagse bodega De Posthoorn, meer dan zestig ondernemers sloten zich daarbij aan. Michael Meeuwisse van bodega De Posthoorn wil dat de rechter de verplichte sluiting van de restaurants terugdraait.

'Nu al sluiten scholen geen goed idee'

Het nu al sluiten van de scholen in de strijd tegen het coronavirus is geen goed idee. Dat vindt Marino van Zelst, promovendus organisatiewetenschappen aan Tilburg University. 'Het levert natuurlijk veel schade op, dus alleen in de context van een strenge lockdown zou het in overweging genomen moeten worden.' Hij reageert hiermee op de oproep die antropologe Ginny Mooy dinsdagochtend deed. Die maakt net zoals Van Zelst deel uit van het RedTeam, een groep medici en wetenschappers die de overheid gevraagd en ongevraagd advies geven in deze coronacrisis.

Ook RedTeamlid Wim Schellekens benadrukt dat kinderen school nodig hebben en dat een sluiting grote maatschappelijke gevolgen heeft. Al moet het kabinet volgens hem wel voorkomen dat scholen coronabrandhaarden worden.

Covid-19 als beroepsziekte

De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als het jaar ervoor, psychische aandoeningen zoals burn-out, overspannenheid, depressie en posttraumatische stressstoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100.000 werknemers, blijkt uit het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020.

Sinds maart van dit jaar is het mogelijk om Covid-19 als beroepsziekte te registreren. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van de door het coronavirus veroorzaakte aandoening als beroepsziekte gedaan door 118 bedrijfsartsen. Dat is in die periode ongeveer dertig procent van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten.

Eerste COVID-19 sneltestpunt in Den Haag vanaf woensdag geopend

Het eerste COVID-19 sneltestpunt in Den Haag opent op woensdag de deuren bij het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade. Het testpunt is hard nodig, want er is een schreeuwend tekort aan testcapaciteit. 'Uitval van personeel vanwege verdenking van een coronabesmetting of preventieve quarantaine is een groot probleem voor werkgevers', legt initiatiefnemer Marja Hillebrand uit. 'Niet alleen logistiek, maar ook financieel. Onnodig thuiszitten is voor niemand gunstig. Bij het sneltestpunt heb je binnen vijftien minuten de testuitslag. Dit voorkomt een hoop stress.'

Afspraken worden ingepland via de website van het testpunt. Het testpunt is zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

Mondkapjesplicht leidt tot toename aantal 'zwerfkapjes'

Sinds de uitbraak van het coronavirus liggen er steeds vaker gebruikte mondkapjes op straat. De organisatie Nederland Schoon denkt dat het probleem van 'zwerfkapjes' met de mondkapjesplicht in aantocht alleen maar groter wordt. 'Gooi een gebruikt mondkapje altijd in de afvalbak of draag een herbruikbaar mondkapje', benadrukt directeur Helene van Zutphen van Nederland Schoon dat dinsdag samen met de Plastic Soup Foundation de campagne #mondkapjegeenzwerfkapje is gestart.

RedTeam: sluit scholen per direct voor zeker twee weken

Scholieren vormen een groeiende groep onder de populatie die het coronavirus oploopt. Bijna een tiende van alle in de tweede week van oktober positief geteste mensen heeft de middelbare schoolleeftijd. Dat blijkt uit een analyse die BNR maakte van RIVM-cijfers. De onafhankelijke expertgroep RedTeam slaat alarm en pleit voor een onmiddellijke sluiting van de scholen.

'We komen aan alle kanten klem te zitten'

In de regio Den Haag is al zo'n zestig procent van de klinische zorg in ziekenhuizen afgeschaald om coronapatiënten te kunnen helpen. Dat liet Martin Schalij van het ROAZ dinsdagochtend weten in West Wordt Wakker op Radio West. 'De kans is heel groot dat we volgende week of de week daarna nog meer moeten afschalen. We komen aan alle kanten klem te zitten. Al meer dan tien procent van het zorgpersoneel is uitgevallen.'

Op ic's in de regio liggen inmiddels meer dan dertig mensen en meer dan 140 Patiënten bevinden zich op verpleegafdelingen. Dit terwijl er al meer dan zeventig mensen zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen om de druk wat weg te nemen.

Fors minder parkeertransacties na aanscherping maatregelen

De aangescherpte coronamaatregelen blijken impact te hebben op onze mobiliteit. Uit cijfers van de parkeerapp Parkmobile blijkt dat het aantal parkeertransacties in de week na de aanscherping met 12 procent is gedaald, in de avonduren zelfs met 51 procent. Met name de vier grote steden lieten een forse daling zien, meldt BNR. De gedeeltelijke lockdown lijkt dan ook beter dan eerdere oproepen van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven, zegt Esther van der Meer, managing director van Parkmobile.

Horeca wil via de rechter weer open

De sluiting van de horeca wordt dinsdag aangevochten in de rechtbank in Den Haag. De Haagse bodega De Posthoorn heeft een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, diverse andere horecaondernemers sloten zich vervolgens daarbij aan.

Inzet van de rechtszaak is dat de sluiting van restaurants, opgelegd door het kabinet in verband met het coronavirus, direct wordt opgeheven. Het kabinet maakte vorige week een pakket strengere maatregelen bekend, om de uitbraak weer terug te dringen. Restaurants, lunchrooms en cafés moeten een maand de deuren sluiten, afhaal blijft wel mogelijk. Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, opperde echter een dag later dat restaurants mogelijk open kunnen blijven. Ze moeten dan wel gezondheidschecks blijven uitvoeren en de anderhalve meter afstand moet gewaarborgd zijn.

Afgelopen week ongeveer 55.000 coronabesmettingen vastgesteld

De tweede golf van de corona-uitbraak blijft aanzwellen. In de afgelopen week is het virus waarschijnlijk bij ongeveer 55.000 mensen aangetroffen. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 43.903 meldingen had gekregen.

Het RIVM ziet het aantal nieuwe gevallen al weken toenemen. Het wekelijkse cijfer steeg van 3597 naar 5427 naar 8265 naar 13.471 naar 19.326 naar 27.485 naar 43.903. In de zomer kwamen in twee maanden tijd zo'n 8000 gevallen aan het licht, inmiddels zijn er zo veel positieve tests per etmaal.

Grootste pensioenfondsen vrezen voor pensioenkortingen

De twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PFZW, vrezen dat ze de pensioenen volgend jaar moeten verlagen. Hun financiële positie die eerder dit jaar een flinke klap kreeg door de coronacrisis, is nog steeds niet voldoende hersteld.

'Zoals het er nu voor staat, is de kans op pensioenverlaging voor volgend jaar reëel. Bij de huidige stand zou dat voor een gemiddeld ABP-pensioen van 700 euro netto ongeveer 15 euro netto per maand zijn', laat ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool weten in het kwartaalbericht van het ambtenarenfonds.

Burgemeesters en minister: sneller boete bij corona-overtredingen

Mensen die de coronaregels overtreden, worden sneller beboet. Hiervoor waarschuwen minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's maandag na afloop van het Veiligheidsberaad. Iemand die na 20.00 uur alcohol op straat drinkt of met meer dan drie anderen samenkomt, krijgt na één waarschuwing gelijk een boete. Bovendien gaan politiemensen en boa's de namen noteren van mensen die er met een waarschuwing vanaf zijn gekomen.

Een gewaarschuwd mens die een week later opnieuw een overtreding begaat, ontvangt dan direct een boete, zo legt voorzitter Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen) van het beraad uit. Ook overtreders die bijvoorbeeld lachen om de berisping die zij ontvangen, gaan onmiddellijk op de bon. 'Wil je niet luisteren? Dan een boete. Wij zetten een stap naar voren. Handhavers gaan voortaan sneller op groepjes af. Hierin komt een landelijke lijn', aldus Bruls.

Florence merkt verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers

Zorginstelling voor ouderen Florence heeft net als veel branchegenoten moeite om de roosters rond te krijgen. Door een verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers komt de druk bij de instellingen steeds verder onder druk te staan. Brancheorganisatie ActiZ luidde van het weekend de noodklok. 'Het water staat tot aan onze lippen', aldus voorzitter Henk Kamp. Het tekort aan zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg is op steeds meer plekken rampzalig, zo liet Kamp weten.

Florence laat weten zich in het beeld van Actiz te herkennen. 'Ook Florence heeft te maken met een verhoogd ziekteverzuim onder medewerkers', laat een woordvoerder weten. 'Enerzijds door medewerkers die ziek zijn, anderzijds door medewerkers met coronagerelateerde klachten die een testuitslag moeten afwachten.'

Omdat de zorg 24 uur per dag doorgaat levert dit druk op de roosters op. ' We verlichten deze druk door meer uitzendkrachten en ZZP’ers in te zetten of medewerkers van andere woonzorglocaties in te zetten op locaties waar het rooster lastig rond te krijgen is', zo laat Florence weten.

Dutch Basketball League houdt vast aan competitie-opzet

De Dutch Basketball League (DBL), waar ZZ Leiden en The Hague Royals in spelen, wil zo lang mogelijk vasthouden aan de huidige competitie-opzet, ook nu het seizoen vanwege de nieuwe coronamaatregelen voorlopig is onderbroken. Dat hebben de belanghebbenden in gezamenlijk overleg besloten.

Dat betekent dat het uitgangspunt een volwaardige competitie van één volledige speelronde is en daarna een poulefase met opsplitsing in elite A en B. De uiterste deadline om voor een eventueel ander of aangepast speelschema te kiezen is half januari. De clubs zijn bereid om in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar twee wedstrijden per week te spelen, zodat in april alsnog de play-offfase kan beginnen.

Clubs verwachten ongeveer twee weken nodig te hebben om hun team weer wedstrijdfit te krijgen na de huidige lockdown van vier weken. Daarbij hangt veel af van de mogelijkheid om in de tussentijd volwaardig te kunnen trainen. De DBL probeert met andere professionele topsporten en NOC*NSF bij de overheid te lobbyen voor hervatting van de normale trainingen tijdens de lockdown van de competitie.

