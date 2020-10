Coronavirus: Personeelsuitval bij bijna zes op de tien huisartsenpraktijken

'Omzet restaurants en cafés gekelderd na lockdownmaatregelen'

De omzet van restaurants en cafés is gekelderd op de eerste dag waarop de strengere coronamaatregelen golden. Dat komt naar voren uit pinomzetcijfers van ING. Op 15 oktober lag de omzet 65 procent lager dan normaal. De opbrengsten in restaurants en cafés daalden wel minder hard dan op de eerste dag van de lockdown in maart. Toen viel de verkoop met 85 procent terug.

Kwart Nederlanders heeft CoronaMelder-app op zijn smartphone

De CoronaMelder-app is inmiddels door 3,7 miljoen mensen op hun smartphone gedownload. Dat komt neer op ruim een kwart van de Nederlandse bevolking, meldt onderzoeksbureau GfK. De app geeft gebruikers een waarschuwing als ze in de buurt zijn geweest van iemand met een coronabesmetting. Zaterdag werd de CoronaMelder, na een periode van uitstel, officieel in gebruik genomen. Volgens de onderzoekers is de app vooral populair onder ouderen. Onder de 50- tot 65-jarigen heeft inmiddels 30 procent de app op de smartphone.

Noodgedwongen minder patiëntenzorg huisartsenpraktijken

In bijna zes op de tien huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte of doordat ze thuis in quarantaine zaten. Ruim twintig procent van de praktijken bood noodgedwongen minder patiëntenzorg, meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging op basis van een peiling onder haar leden. In veruit de meeste gevallen konden collega’s de uitval tot nu toe opvangen.

Wim Schellekens (RedTeam) niet positief over stabilisatie coronacijfers

De curve van het aantal coronabesmettingen in Nederland lijkt na de maatregelen die de afgelopen weken zijn genomen wat te stabiliseren, maar er is meer nodig. Dat vindt Wim Schellekens van het RedTeam, een onafhankelijke groep wetenschappers die de regering gevraagd en ongevraagd adviseren in deze coronacrisis. 'Het aantal besmettingen ligt per dag op 8000, dat is extreem hoog', benadrukte hij woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Je moet terug naar 200 tot 500 per dag om weer acceptabel te kunnen leven.'

Schellekens ziet daarom liever dat er nog steviger wordt ingegrepen door de overheid. 'Dan zijn de maatregelen wel vervelender, maar dan zijn we er wel sneller vanaf', meent hij.

'Ruim negentig procent uitzendkrachten weer aan het werk'

Van alle uitzendkrachten van Randstad die door de coronacrisis werkloos raakten, is ruim negentig procent weer aan het werk. Dat zei topman Jacques van den Broek bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal van de uitzendreus. De resultaten van Randstad lieten verder herstel zien, nadat het bedrijf eerder een flinke klap kreeg van de coronacrisis.

Het concern, dat erg gevoelig is voor de stand van de economie, zette in de periode wel beduidend lagere resultaten in de boeken dan een jaar geleden.

Student wordt opgeroepen de coronaregels goed na te leven

Onder het motto 'Daar doen we het voor' begint deze woensdag een campagne die studenten moet aanzetten om de coronamaatregelen beter na te leven. Het is een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), dat is de koepel van studentenverenigingen, en minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs geeft het startschot. De campagne wordt gelanceerd omdat nog steeds een deel van de coronabesmettingen plaatsvindt in studentenhuizen en op andere plekken waar studenten samenkomen.

Deel naasten minder vaak op bezoek in verpleeghuis sinds verbod

Ook nu er geen landelijk bezoekverbod meer is voor verpleeghuisbewoners, komt naar schatting een op de vijf naasten minder vaak langs dan voor het verbod. Dat meldt de Universiteit Maastricht (UM) na recent onderzoek samen met het Radboudumc in Nijmegen. De resultaten komen uit een zogenoemde monitorstudie door de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg van UM en het Radboudumc, waarin 76 verpleeghuislocaties in Nederland worden gevolgd.

Commerciële teststraat Den Haag open

Opnieuw opent er een commerciële corona-teststraat in de regio. Na Zoetermeer en Nootdorp is het woensdag de beurt aan Den Haag. In tegenstelling tot de testen van de GGD heb je bij deze teststraten de uitslag binnen een kwartier. Twijfels over de betrouwbaarheid van de test hoeven er niet te zijn, benadrukt Marja Hillebrand. Zij is initiatiefnemer van de Haagse teststraat. 'De betrouwbaarheid ligt boven de 99 procent', vertelde ze woensdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Honderd procent zeker weet je het nooit, ook bij de GGD-test niet.'

'Impact coronacrisis op hotelomzet is enorm'

Het The Hague Marriott Hotel in Den Haag wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Van de 306 kamers zijn er op dit moment maar een stuk of twintig bezet, vertelt Vincent Pahlplatz. Hij is general manager van het hotel en voorzitter van het hoteloverleg Den Haag. Dit heeft te maken met het aantal zakelijke reizen dat flink is afgenomen en het feit dat het aantal 'vrijetijdsgasten' vanwege corona volledig stil is komen te liggen. 'De impact van het coronavirus op onze omzet is enorm', knikt Pahlplatz. 'We stellen alles in het werk om op korte termijn te overleven en op lange termijn bestaansrecht te hebben.'

'Werkdruk in veel verpleeghuizen evenhoog als tijdens eerste golf'

Een overgrote meerderheid van het personeel in de verpleeghuizen ervaart op dit moment, aan het begin van de tweede golf, al minstens zo veel werkdruk als tijdens de eerste coronagolf. Dat meldt het NRC op basis van het onderzoek Klaar voor een nieuwe golf? van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg dat woensdag verschijnt.

Het ziekteverzuim in verpleeghuizen ligt nu landelijk rond de tien procent en neemt toe, doordat personeel nog psychische klachten heeft van de eerste golf of zelf besmet is geraakt. Door het verzuim ervaart ander personeel meer werkdruk, wat weer tot nieuw ziekteverzuim kan leiden.

Amalia en Alexia dinsdag pas terug naar Nederland

Prinses Amalia (16) en prinses Alexia (15) zijn zaterdag niet met koning Willem-Alexander en koningin Máxima mee teruggevlogen naar Nederland. De prinsessen moesten langer in het vakantieverblijf in Griekenland blijven omdat er niet genoeg vliegtickets waren voor het hele gezin, bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving door RTL Boulevard. De oudste twee dochters vlogen dinsdagmiddag terug naar huis en kwamen rond 20.30 uur met de auto aan bij paleis Huis ten Bosch.

Willem-Alexander besloot zijn vakantie in zijn buitenverblijf in Griekenland meteen af te breken nadat hij veel kritiek had gekregen. Politici, maar ook anderen, vonden het niet kunnen dat hij met zijn gezin in het buitenland vakantie ging vieren terwijl het kabinet Nederlanders oproept voorzichtig te zijn vanwege het coronavirus en zoveel mogelijk thuis te blijven.

'GGD’en hebben geen tijd om huisarts te informeren bij positieve uitslag'

Sommige GGD’en zijn niet in staat om de huisarts te informeren wanneer een van zijn patiënten positief is getest op het coronavirus. Het zou te veel tijd kosten om aan alle positief geteste mensen toestemming te vragen of de uitslag naar de huisarts mag én wat dan het e-mailadres is van die huisarts. Dit blijkt uit een brief van 14 oktober, in het bezit van NRC, van voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan de aanbieders van acute zorg in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Nationale Griepprikdag

Het is Nationale Griepprikdag. De Nederlandse Influenza Stichting organiseert de dag en een online symposium over de prik, dit jaar over het belang van de griepprik in tijden van corona.

In Zoetermeer stonden de mensen gisteren in de rij voor de griepprik. Verwacht wordt dat dit jaar meer mensen de prik gaan halen vanwege het coronavirus. Normaal gesproken worden 60-plussers en mensen met bepaalde medische aandoeningen opgeroepen voor de griepprik.

Campagne voor bewustwording onder studenten

Vandaag begint een campagne om studenten bewuster te maken van het coronavirus. Minister van Engelshoven lanceert de campagne 'Daar doen we het voor' vandaag bij een studentenvereniging in Utrecht. De campagne is een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen, de koepel waar veel studentenverenigingen bij aangesloten zijn.

Na de zomervakantie nam het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toe, vooral onder terugkerende vakantiegangers en studenten. Ook raakten meer mensen besmet in de privésfeer, zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen toen.

