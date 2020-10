Coronavirus: 'Werkdruk in veel verpleeghuizen evenhoog als tijdens eerste golf'

'Werkdruk in veel verpleeghuizen evenhoog als tijdens eerste golf'

Een overgrote meerderheid van het personeel in de verpleeghuizen ervaart op dit moment, aan het begin van de tweede golf, al minstens zo veel werkdruk als tijdens de eerste coronagolf. Dat meldt het NRC op basis van het onderzoek Klaar voor een nieuwe golf? van de Academische Werkplaatsen Ouderenzorg dat woensdag verschijnt.

Het ziekteverzuim in verpleeghuizen ligt nu landelijk rond de tien procent en neemt toe, doordat personeel nog psychische klachten heeft van de eerste golf of zelf besmet is geraakt. Door het verzuim ervaart ander personeel meer werkdruk, wat weer tot nieuw ziekteverzuim kan leiden.

Amalia en Alexia dinsdag pas terug naar Nederland

Prinses Amalia (16) en prinses Alexia (15) zijn zaterdag niet met koning Willem-Alexander en koningin Máxima mee teruggevlogen naar Nederland. De prinsessen moesten langer in het vakantieverblijf in Griekenland blijven omdat er niet genoeg vliegtickets waren voor het hele gezin, bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving door RTL Boulevard. De oudste twee dochters vlogen dinsdagmiddag terug naar huis en kwamen rond 20.30 uur met de auto aan bij paleis Huis ten Bosch.

Willem-Alexander besloot zijn vakantie in zijn buitenverblijf in Griekenland meteen af te breken nadat hij veel kritiek had gekregen. Politici, maar ook anderen, vonden het niet kunnen dat hij met zijn gezin in het buitenland vakantie ging vieren terwijl het kabinet Nederlanders oproept voorzichtig te zijn vanwege het coronavirus en zoveel mogelijk thuis te blijven.

'GGD’en hebben geen tijd om huisarts te informeren bij positieve uitslag'

Sommige GGD’en zijn niet in staat om de huisarts te informeren wanneer een van zijn patiënten positief is getest op het coronavirus. Het zou te veel tijd kosten om aan alle positief geteste mensen toestemming te vragen of de uitslag naar de huisarts mag én wat dan het e-mailadres is van die huisarts. Dit blijkt uit een brief van 14 oktober, in het bezit van NRC, van voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan de aanbieders van acute zorg in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Nationale Griepprikdag

Het is Nationale Griepprikdag. De Nederlandse Influenza Stichting organiseert de dag en een online symposium over de prik, dit jaar over het belang van de griepprik in tijden van corona.

In Zoetermeer stonden de mensen gisteren in de rij voor de griepprik. Verwacht wordt dat dit jaar meer mensen de prik gaan halen vanwege het coronavirus. Normaal gesproken worden 60-plussers en mensen met bepaalde medische aandoeningen opgeroepen voor de griepprik.

Campagne voor bewustwording onder studenten

Vandaag begint een campagne om studenten bewuster te maken van het coronavirus. Minister van Engelshoven lanceert de campagne 'Daar doen we het voor' vandaag bij een studentenvereniging in Utrecht. De campagne is een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen, de koepel waar veel studentenverenigingen bij aangesloten zijn.

Na de zomervakantie nam het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toe, vooral onder terugkerende vakantiegangers en studenten. Ook raakten meer mensen besmet in de privésfeer, zei de Haagse burgemeester Jan van Zanen toen.

