Coronavirus: Duizenden nieuwe horecazaken, basisschoolleerlingen niet gemotiveerd

Kerstpakketten groter in coronatijd: 'Budget borrels in geschenk'

Petra Batist van Kerstversgeschenk in Poeldijk | Foto: Omroep West

De kerstpakketten worden dit jaar groter en anders. Dat vertelt Petra Batist van Kerstversgeschenk. Het bedrijf in Poeldijk is al druk bezig met het inpakken van de geschenken. Volgens haar worden de geschenken dit jaar groter dan afgelopen jaren. 'Normaal hebben bedrijven in de zomer een barbecue of door het jaar diverse borrels. Die kunnen nu vaak niet doorgaan. We zien dat als bedrijven het kunnen betalen het budget nu in het geschenk gaat.'

Ook kunnen mensen dit jaar een ander kerstpakket verwachten. 'Er zal dit jaar geen rolkoffer in zitten, maar de nadruk ligt op spelletjes en puzzels. En lekker eten is booming. Stukje kaas, goede fles wijn. Dat is onze specialiteit en daar richten wij ons nu op.'

PvdA: nieuwe lockdown vraagt om crisisbanen en gerichte steun

Het kabinet moet met een nieuw steunplan voor ondernemers en werknemers komen, met daarin onder meer crisisbanen en sectorspecifieke steun. Daar vraagt oppositiepartij PvdA om, nu Nederland in een nieuwe 'gedeeltelijke lockdown' zit.

Het kabinet beraadt zich momenteel over de optie om het bestaande steunpakket uit te breiden. Dit pakket werd aangekondigd in een andere fase van de crisis. Om de tweede golf in te dammen, heeft het kabinet verregaande maatregelen moeten treffen, die ook de economie hard raken. Vooral de horeca en de evenementensector hebben het zwaar.

De PvdA wil voor die sectoren specifieke steun. Het gaat om maatregelen die ongeveer 1 miljard euro zullen kosten. Daarnaast moet de loonsubsidie NOW niet worden afgebouwd: de loonkostenvergoeding moet op 90 procent blijven na 1 januari, vindt de PvdA.

'Helft basisschoolleerlingen niet gemotiveerd om thuis te werken'

Kinderen zijn bij het maken van schoolwerk thuis minder gemotiveerd dan de meeste ouders denken. Acht van de tien ouders denken dat hun kind thuis met plezier aan de slag gaat, terwijl de helft van de basisscholieren in een onderzoek zegt daar weinig zin in te hebben en driekwart van de leerlingen liever op school dan thuis onderwijs wil volgen.

Tijdens de lockdown zag meer dan de helft van de ouders de motivatie van hun kind steeds verder dalen. Bijna twee derde van de kinderen gaf dat ook aan zo blijkt uit de OnderwijsMonitor, een onderzoek onder zevenhonderd leerlingen tussen 8 en 12 jaar en duizend ouders.

Ouders denken anders dan hun kinderen goed te weten wat hen motiveert, maar ze denken daar niet altijd hetzelfde over. Zo gelooft een meerderheid dat leren uit schoolboeken hun kind stimuleert, terwijl de helft van de kinderen het daar niet mee eens is. Negen van de tien kinderen leert het liefste via spelletjes.

'Duizenden nieuwe horecazaken ondanks coronacrisis'

Vanaf het begin van de coronacrisis in maart tot en met september zijn er ongeveer 4700 nieuwe horecazaken geopend in Nederland, meldt nieuwszender BNR na een navraag bij de Kamer van Koophandel.

Vorig jaar werden in dezelfde periode meer nieuwe zaken geopend, maar vooral in de zomer was er nauwelijks een verschil. In die periode waren de coronamaatregelen versoepeld en waren restaurants en cafés gewoon open.

Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt tegen BNR dat veel van de ondernemers al ver voor de uitbraak van het coronavirus waren begonnen met de voorbereidingen. 'Je besluit niet nu om volgende maand een horecazaak te beginnen, dat kost tijd. Veel plannen zijn al afgelopen jaar gemaakt.' Daarnaast kan het meespelen dat de huur van veel mooie locaties is gezakt door de crisis, aldus Willemsen.

Tijdelijke Tweede Kamer niet coronaproof

De tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag - die voor 161 miljoen euro is verbouwd - is niet coronaproof. De gangen zijn te smal en de ruimte rond de liften is te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Dat staat in vertrouwelijke rapporten in handen van het AD.

Drie externe bureaus hebben onderzocht of de nieuwe locatie van het parlement voldoet aan de coronaregels. De kritiek is vernietigend: het gebouw is 'niet coronaproof', er wordt gewaarschuwd voor 'opstoppingen' en er zijn ‘vergaande maatregelen’ nodig om het gebouw te kunnen openen. Daarmee zijn de tekortkomingen veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Als het aan het kabinet ligt, verkast de Tweede Kamer volgend jaar zomer naar een tijdelijk parlement aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De verhuizing is nodig vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof. Gedurende 5,5 jaar moeten Kamerleden hun werk doen in de voormalige kantoorkolos, die recentelijk voor 161 miljoen euro is verbouwd.

Kopzorgen om de zorgbonus

De zorgbonus leidt tot kopzorgen bij werkgevers over verdeeldheid op de werkvloer, schrijft De Telegraaf. Hoewel het ministerie van Volksgezondheid in overleg met de sector voorwaarden heeft gesteld aan wie wel en niet voor het extraatje in aanmerking komt, schrikken werkgevers er bij de aanvraag voor terug de selectie toe te passen. In plaats daarvan vragen ze de bonus aan voor al het personeel.

Niet de bedoeling en 'niet verstandig', vindt het ministerie van Volksgezondheid. 'We roepen zorginstellingen op alleen medewerkers te selecteren die binnen de criteria vallen.' Het ministerie wijst erop dat de aanvragen worden gecontroleerd.

Behalve werkgevers zijn ook vakbonden terughoudend. Ze vinden het eenmalige bedrag een 'doekje voor het bloeden', die onderhandelingen over een hoger salaris in de weg zou staan. Werkgevers hebben nog tot eind oktober om de bonus aan te vragen.

Trein, tram en bus gaan minder rijden

De negen bedrijven die in Nederland het openbaar vervoer verzorgen, voorzien voor volgend jaar een sterke verschraling van hun dienstverlening. De daling van de reizigersopbrengsten door de coronacrisis veroorzaakt financiële problemen en de noodzaak om kosten te besparen.

De bedrijven zijn nu in onderhandeling met gemeenten en provincies over hoeveel ze mogen snijden in hun dienstregelingen. Dat blijkt uit een rondgang van NRC langs de bedrijven voor stads- en streekvervoer. Er wordt nog overlegd: de precieze aanpassingen zijn nog niet afgesproken. Duidelijk is wel dat men probeert om geen trajecten volledig te schrappen.

In nog acht regio's is coronasituatie 'zeer ernstig'

Naast in onder andere Hollands Midden en Haaglanden is in nog acht regio's het aantal coronabesmettingen zo hoog opgelopen dat de situatie er nu 'zeer ernstig' is. Ze hebben het vierde en hoogste risiconiveau gekregen op de coronakaart. Die status geldt vanaf woensdag in de veiligheidsregio's Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Twente en Limburg-Noord.

Deze acht regio's hebben nu hetzelfde risiconiveau als Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Hollands-Midden, Zaanstreek-Waterland, Zuid-Holland Zuid, en Brabant-Zuidoost.

Ook in Noord-Holland Noord en IJsselland is het risiconiveau woensdag verhoogd. De situatie veranderde daar van 'zorgelijk' in 'ernstig'. Die status gold al in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. In Zeeland en Zuid-Limburg blijft de situatie 'zorgelijk', het op een na laagste risiconiveau. Geen enkele regio heeft het laagste niveau, 'waakzaam'.

Coronakaart

