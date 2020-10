Coronavirus: Meer dan 10.000 nieuwe positieve tests, 2073 patiënten in ziekenhuis

Meer dan 10.000 positieve tests gemeld in een etmaal

Voor het eerst is het aantal nieuwe coronagevallen in een etmaal boven de 10.000 uitgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 10.007 positieve tests geregistreerd, en dat is opnieuw een dagrecord. Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9281 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 9283, maar dat aantal is bijgesteld.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 60.000 nieuwe besmettingen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 270.000 mensen in Nederland positief getest. Als het huidige tempo aanhoudt, wordt over een paar dagen de 300.000e coronabesmetting vastgesteld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 47. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren 46 sterfgevallen gemeld.

Bijna 2100 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gestegen tot 2073. Dat is zeventig meer dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 248 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 187 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 61 naar 1601.

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 43 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 34 mensen de ic verlaten, en daardoor steeg het totaal aantal daar met 9 naar 472. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 34 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

In de afgelopen 24 uur zijn 35 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

Huisartsen in Haaglanden maken zich geen zorgen

Huisartsverening Hadoks maakt zich ondanks het oplopend aantal coronabesmettingen geen zorgen om de hulpverlening van de huisartsen in de regio. 'Tijdens de eerste golf zagen we dat patienten de straat niet op durfden en de huisarts meden. Daar is nu gelukkig geen sprake van', vertelt Rob Jansen, voorzitter van Hadoks, waar meer dan vijfhonderd huisartsen uit de regio bij aangesloten zijn.

'We hebben onze coronazorg volledig gecentraliseerd bij het Haga-ziekenhuis en onze patienten weten dit ook. Hierdoor durven ze nu wel naar hun huisarts te gaan', vult Jansen aan. 'Tijdens de eerste golf droogde de zorg op en daar is gelukkig nu geen sprake van. Enige is dat de ziekenhuizen de planbare zorg hebben afgeschaald. Hierdoor lopen de wachttijden natuurlijk wel op.'

De huisartsenpraktijken hebben net als andere sectoren te maken met een hoger ziekteverzuim dan normaal, maar ook hier maakt Jansen zich nog geen zorgen om. 'Natuurlijk zijn er mensen die besmet zijn of in quarantaine moeten omdat een huisgenoot besmet is, maar gelukkig denkt de GGD mee en krijgen we zoveel mogelijk voorrang zodat iedereen snel weer aan het werk kan. Hierdoor valt het met het ziekteverzuim ook mee. Het is onvergelijkbaar met de eerste golf, toen overviel het ons en nu zijn we er beter op voorbereid. We maken ons uiteraard ernstig zorgen om de ziekenhuizen, maar bij de huisartsen lijkt alles goed op orde te zijn.'

Wachttijden coronatests landelijk sterk gedaald

De wachttijden voor het laten afnemen van een coronatest zijn sinds 5 oktober sterk gedaald. Wie op dit moment telefonisch of online een afspraak voor een test maakt, moet gemiddeld 56 uur wachten op de uitslag. Op 4 oktober was dat nog 90 uur. Dat meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vrijdag.

De testcapaciteit is vanaf 5 oktober opgeschaald, onder meer door de inschakeling van buitenlandse labs. Waar er op 4 oktober nog 30.000 tests per dag konden worden afgenomen, loopt dat aantal nu op richting de 50.000, aldus een woordvoerder van de GHOR. 'Het aanbod van tests is nu groter dan de vraag', aldus de woordvoerder.

GGD Hollands Midden laat desgevraagd weten dat wie vandaag belt, morgen terecht kan voor een test. Er is vrijdag nog plek in de teststraten, die zitten niet vol.

Hortus Botanicus in Leiden kampt met flink dalende bezoekersaantallen

De coronacrisis zorgt voor flink dalende bezoekersaantallen bij de Hortus Botanicus in Leiden, vertelt directeur Paul Kessler in West Wordt Wakker. 'In maart tot juni moesten we dicht. En het is nu rustiger dan normaal. De Hortus is drie hectare groot, dus we zouden 500 mensen tegelijk kunnen ontvangen. Dat halen we op dit moment helaas niet.

Directeur Paul Kessler van de Hortus Botanicus | Foto: Omroep West

LUMC: Carnaval leidde tot piek in coronabesmettingen

Carnaval heeft geleid tot een toename in COVID-19-gevallen in carnavalsregio's. Dat concluderen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De onderzoekers ontdekten ook dat carnaval in 2018 verantwoordelijk was voor een toename in het aantal griepgevallen. Ze beschrijven hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health.

'Wat lange tijd werd gedacht, is nu bewezen', vertelt Willem Lijfering, epidemioloog bij het LUMC. 'Het aantal COVID-19-gevallen was na carnaval dit jaar veel hoger in carnavalsregio's dan in niet-feestvierende gemeenten. Met data van het RIVM hebben we het aantal COVID-19-gevallen per regio kunnen bepalen en dus ook vergelijken.'

Bezoekregeling Reinier de Graaf gasthuis verder aangescherpt

Patiënten van het Reinier de Graaf gasthuis in Delft mogen vanaf vrijdag nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Deze bezoeker mag ook niet vaker dan één keer per dag langs komen. De maatregel wordt getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 'Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, die voor zowel onze patiënten als voor onze bezoekers een grote impact kan hebben. Daarom kijken wij samen met de behandeld arts of we deze regeling in specifieke situaties kunnen versoepelen. Denk hierbij de kinderafdeling, de afdeling Kraam- en verloskunde, afdeling Neonatologie en aan terminale patiënten', schrijft het ziekenhuis op de website.

Voor mensen die op bezoek willen, heeft het Reinier de Graaf gasthuis een tip: 'Om teleurstelling te voorkomen, vragen we u vooraf af te stemmen met familie en vrienden wie, wanneer op bezoek komt. Ook is het mogelijk om telefonisch of via beeldbellen contact te houden met uw dierbare als de gezondheidssituatie dit toe laat.'

'Ziekenhuispersoneel moet blijven werken na melding corona-app'

Van zorgmedewerkers in ziekenhuizen wordt verwacht dat ze blijven werken als ze via hun corona-app zien dat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is. Dat is het beleid van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, meldt Trouw. Reden is dat de ziekenhuismedewerkers niet gemist kunnen worden. Ze moeten dan wel extra beschermingsmiddelen krijgen om besmetting van anderen tegen te gaan.

'De zorg heeft de ruimte om op basis van professionele inschatting en ervaring van de zorgverlener in specifieke situaties beredeneerd af te wijken', aldus het ministerie van Volksgezondheid in de krant. Het ministerie kan leven met het afwijkende beleid van ziekenhuizen. In het algemeen is het dringende advies bij een melding op de corona-app juist om tien dagen in quarantaine te gaan.

Uit onderzoek blijkt volgens het ministerie dat er genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor de tweede coronagolf, zowel bij regulier als preventief verbruik.

Nederlander geeft recordbedrag uit bij webwinkels

Nederlanders hebben in het tweede kwartaal een recordbedrag uitgegeven bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie en de omzet van Nederlandse webwinkels groeit harder dan ooit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Volgens het statistiekbureau heeft de coronapandemie naar alle waarschijnlijkheid de internetomzet omhoog gestuwd.

Nederlandse consumenten gaven in het tweede kwartaal 696 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is op jaarbasis 37 procent meer.

De verkopen bij Nederlandse webwinkels stegen in het tweede kwartaal vergeleken met een jaar eerder met 55 procent. Dat is de snelste groei ooit gemeten. Het CBS maakt onderscheid tussen pure webwinkels en zogenoemde multichannelers, bedrijven die zowel via fysieke winkels als internet verkopen. De omzet van pure webwinkels in Nederland groeide met 45 procent. Bij de multichannelers was de onlineverkoop in het tweede kwartaal 68 procent hoger.

Gemeente Nieuwkoop vraagt inwoners lichtjes voor raam te zetten

In de gemeente Nieuwkoop zijn ze gestart met de actie 'Samen maken we het lichter'. Met deze actie vraagt de gemeente aan inwoners om een lichtje voor het raam te zetten en een lichtje te brengen bij inwoners die dat goed kunnen gebruiken.

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn vertelt: 'In het begin van de coronacrisis waren we allemaal heel actief met het zorgen voor elkaar. We stuurden kaartjes naar eenzame dorpsgenoten, zetten teddyberen voor het raam en belden wat vaker met inwoners die ineens thuis moesten blijven. Laten we dat met elkaar weer oppakken! De dagen worden korter en het weer slechter. Daarnaast zijn er de maatregelen rondom het coronavirus die kunnen zorgen voor eenzaamheid en verdriet. Samen zorgen we er in Nieuwkoop voor dat we elkaar helpen, aan elkaar denken en elkaar een lichtje brengen.'

Oversterfte in week van 12 tot en met 18 oktober

In week 42 (12 tot en met 19 oktober) overleden naar schatting meer dan 3.200 mensen, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit zijn er ruim 200 meer dan een week eerder, toen er 2.996 mensen overleden. De sterfte in week 42 is daarmee bijna 400 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met deopkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

Volgens het CBS stierven er vooral veel ouderen. In week 42 gingen er naar schatting meer dan 1.800 mensen van 80 jaar en ouder dood. In week 41 waren dit er 1.647, ongeveer evenveel als in week 40. Ook in de leeftijdsgroep tot 65 jaar nam de sterfte toe in week 42. De sterfte in de leeftijd 65 tot 80 jaar nam juist iets af.

Coronakaart

