Coronavirus: drukte op landgoed De Horsten in Wassenaar: 'Wees verstandig en blijf thuis'

'Kom niet naar landgoed De Horsten'

Volgens de politie is het erg druk op landgoed De Horsten in Wassenaar. De politie roept daarom op om niet naar het landgoed toe te komen. 'De Horsten worden ondanks de covidmaatregelen druk bezocht. Wees verstandig en blijf thuis', schrijft de politie op Twitter.

In de bossen is het volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer zondag minder druk dan zaterdag en voorgaande weekenden. 'De boswachters zijn tevreden.'

'Cijfers vallen zondag hoger uit'

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert zondagmiddag nieuwe cijfers over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Door ict-problemen bij de GGD'en waren de cijfers zaterdag incompleet. Het RIVM meldde 8669 positieve testuitslagen. In werkelijkheid waren het er meer.

Data die ontbraken, worden alsnog toegevoegd aan de cijfers die het RIVM zondag naar buiten brengt. Die zullen dus ook een vertekend beeld geven, maar juist hoger uitvallen dan zonder de computerproblemen het geval zou zijn geweest. Vrijdag registreerde het RIVM 9996 positieve testen. Dat getal was in eerste instantie iets hoger, 10.007, maar werd zaterdag gecorrigeerd.

Coronakaart

Demonstratie tegen coronamaatregelen op Malieveld

Honderden mensen hebben zich zaterdag verzameld op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren tegen de tijdelijke coronaspoedwet en de maatregelen. De organisatie riep de betogers op onderling afstand te houden. Daar werd door sommige mensen gehoor aan gegeven.

Eerste Kamerleden werden opgeroepen tegen 'de meest draconische wet ooit' te stemmen. De senaat buigt zich komende week over de coronawet die de plaatselijke noodverordeningen vervangt. De wet geeft de coronamaatregelen een juridische basis.

Op en rond het Malieveld is veel politie aanwezig. De demonstratie werd rond 19.00 uur afgesloten met een minuut stilte 'voor de vrijheid'.

Cijfers over coronavirus incompleet door ict-probleem

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zaterdag incomplete coronacijfers gepubliceerd. De GGD kampte met een ict-probleem, waardoor een deel van de gegevens over het aantal nieuwe besmettingen ontbrak, laat een woordvoerster van GGD GHOR Nederland weten. 'Het was een storing tussen twee systemen die met elkaar moeten communiceren. Daardoor ontstond een achterstand. Het RIVM kan hier niks aan doen', benadrukt ze. 'We verwachten dat het morgen helemaal is opgelost, maar het kan zijn dat er nog wat overloopt naar de maandag', houdt ze een slag om de arm. 'Het zal in elk geval geregeld zijn voordat de weekcijfers dinsdag naar buiten komen.' GGD GHOR hoopt dat het een eenmalig probleem was.

Tot nog toe heeft het RIVM 8669 meldingen verwerkt van positieve testuitslagen. Dat getal geeft dus een vertekend beeld. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat de ontbrekende cijfers worden verwerkt in de cijfers die zondag naar buiten komen. Dan zal het aantal gerapporteerde nieuwe besmettingen hoogstwaarschijnlijk dus een stuk hoger zijn. 'Het gemiddelde van de cijfers van vandaag en morgen geeft straks een getrouwer beeld', aldus het ministerie. Wat er precies aan de hand was met de computersystemen van het RIVM is onduidelijk.

In de meldingen die al wel zijn verwerkt, staan 55 sterfgevallen van mensen die besmet waren met het virus. Hoewel de cijfers nog niet compleet zijn, ligt dat aantal hoger dan vrijdag, toen 47 overlijdens werden geregistreerd. Dat wil overigens niet zeggen dat al deze mensen in één etmaal zijn overleden, meldingen over sterfgevallen worden vaak iets later pas doorgegeven.

Vrijdag meldde het RIVM 10.007 nieuwe besmettingen, maar dat aantal is iets gecorrigeerd en komt nu uit op 9996. De grens van 10.000 gerapporteerde positieve testen op één dag is dus nog niet gepasseerd.

42 nieuwe coronapatiënten opgenomen

Ziekenhuizen hebben het afgelopen etmaal 42 coronapatiënten opgenomen. Daarmee is het totaal aantal besmette mensen dat nu in een ziekenhuis wordt behandeld opgelopen tot 2115, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hiervan liggen er 501 op de intensive care, 29 meer dan vrijdag.

De totale bezetting op de ic's is 932. De verpleegafdelingen hebben daarnaast in de afgelopen 24 uur 13 coronapatiënten opgenomen. In de afgelopen 24 uur zijn er 40 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land, van wie twee naar Duitsland.

'Twijfels over betrouwbaarheid infraroodthermometers'

De betrouwbaarheid van infraroodthermometers die bedrijven, winkels en horeca momenteel veel gebruiken vanwege het coronavirus wordt in twijfel getrokken. Deskundigen zeggen dat de apparaten schijnveiligheid bieden, omdat ze mensen met een verhoogde lichaamstemperatuur van 38 graden niet tegenhouden. Dat meldt consumentenprogramma Kassa (BNNVARA), dat samen met de Vrije Universiteit een steekproef heeft gedaan.

Een studente van de afdeling thermofysiologie van de VU werd ingezet om de veelgebruikte thermometers voor het tv-programma te testen. Door het dragen van thermokleding en heel hard te fietsen, was haar lichaamstemperatuur 38 graden. Ze kon dit zien op een sensor die zij tijdens de test droeg.

Samen met de studente bezochten de makers van Kassa drie locaties waar verschillende infraroodmeetsystemen bij de ingang staan. De temperatuur werd gemeten aan de hand van de traanbuis door middel van een camera, via de pols en het voorhoofd. Geen van deze systemen gaf de juiste temperatuur aan. Ze gaven 1,5 tot bijna 2 graden te laag aan in vergelijking tot de interne lichaamstemperatuur die je volgens de wetenschappers als uitgangspunt moet nemen om vast te stellen of iemand verhoging of koorts heeft.

'Mondkapjesregels ziekenhuizen zijn verwarrend en onveilig'

Terwijl het kabinet werkt aan een landelijke mondkapjesplicht voor openbare gebouwen, ontbreekt het in ziekenhuizen nog altijd aan eenduidige regels. Dat is 'verwarrend en onveilig', vinden zorgbonden, beroepsorganisaties van zorgverleners en de Patiëntenfederatie.

Ze roepen ziekenhuisbestuurders op de richtlijnen voor het gebruik van medische mondneusmaskers aan te scherpen. In principe moeten die voortdurend worden gebruikt door ziekenhuismedewerkers, vinden de organisaties. Uitzonderingen moeten alleen mogelijk zijn als zorgprofessionals zélf oordelen dat het nodig en verantwoord is. In het huidige beleid is het van de situatie afhankelijk of ziekenhuispersoneel een mondkapje moet dragen.

'Wij voldoen aan eisen', reageren commerciële teststraten uit regio

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseert mensen om zich goed te laten informeren over commerciële coronatestlocaties. Zo moet je er onder meer op letten of er een arts betrokken is. De commerciële teststraten in onze regio zeggen aan deze eisen te voldoen.

Commerciële teststraten dragen bij aan de bestrijding van het coronavirus, vindt de IGJ, maar je kunt er als klant 'niet automatisch van uitgaan' dat ze allemaal even betrouwbaar zijn. De inspectie ziet momenteel op veel plaatsen in het land testlocaties verrijzen waar mensen zich buiten de GGD om op het coronavirus kunnen laten testen, doorgaans met een sneltest.

Noodkreet HMC: 'Dweilen met de kraan open'

'We zitten midden in een tsunami van coronapatiënten en ambulances rijden rondjes met patiënten omdat ze hen in de regio niet meer kwijt kunnen', zegt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) tegen het AD. Wolf slaat alarm over de volledig verstopte opvang van coronapatiënten en roept iedereen met een zorgachtergrond op te komen helpen in ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en de Thuiszorg.

Volgens de topvrouw wordt er in het HMC met man en macht gewerkt om de grote hoeveelheden mensen met corona op te vangen. Daarnaast moet ook de acute zorg door gaan, maar die combinatie is volgens Wolf dweilen met de kraan open.

'We krijgen meer patiënten binnen en hebben minder personeel dan tijdens de eerste golf', citeert het AD. 'We hebben vandaag al de hele middag de Spoedeisende Hulp van locatie Westeinde moeten sluiten voor mensen met corona, die mogelijk op de ic moeten worden behandeld.'

