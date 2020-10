Lees terug: ADO verliest van Vitesse

Mis niets van de wedstrijd ADO Den Haag - Vitesse via dit liveblog of via Radio West (89.3 fm).

Scoreverloop ADO Den Haag - Vitesse: 0-2

0-1 Broja

0-2 Broja



Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Bijen, Pinas, Faye (55. Philipp); Bourard (46. Morrison), Rigo (79. Elmkies), De Boer; Besuijen (55. Kramer), Arweiler, Catic (66. Karelis)

Opstelling Vitesse: Pasveer; Rasmussen, Bazoer (87. Delaveris), Hajek; Dasa, Tannane, Tronstad, Huisman (79. Darfalou), Wittek; Openda (71. Touré), Broja (79. Buitink)

Gele kaarten: Philipp, Morrison (ADO), Rasmussen (Vitesse)

Rode kaarten: Tannane (2x geel)

Scheidsrechter: Martens

-----------

90. Einde wedstrijd

ADO veliest met 0-2 van Vitesse

90. Morrison geel

Eerst schiet de Brit op het Vitesse-doel, een halve minuut later krijgt hij geel omdat hij zijn tegenstander naar beneden trekt.

90. Zes minuten extra tijd

Door de vele wissels komen er zes minuten bij.

89. Arweiler op de lat

De spits schiet van een meter of 7 op de lat. Even daarvoor had ook Michiel Kramer een kans.

88. Wissel Vitesse

Bazoer gaat eruit voor Delaveris.

86. Vitesse blijft makkelijk overeind

Ondanks dat ADO met een mannetje meer speelt, creëert de ploeg weinig kansen.

79. Laatste wissel ADO

Rigo gaat eruit voor Elmkies. Ook Vitesse wisselt. Bij de ploeg uit Gelderland komen Darfalou en Buitink erin en gaan Huisman en Broja eraf.

73. Borja met de 2-0

Van Ewijk heft buitenspel op waardoor Broja vrij kan doorlopen. De spits schiet knap binnen.

70. Geel Philipp

De buitenspeler haalt tegenstander Wittek onderuit.

67. Wissel ADO

Catic verlaat het veld voor Karelis.

65. Van Ewijk snelt weg

De verdediger wordt ver op de helft van Vitesse neergehaald door Rasmussen.

55. Dubbele wissel ADO

Faye en Besuijen gaan eruit, Philipp en Kramer komen erin

54. Goede actie Morrisson

De middenvelder dribbelt richting de zestien van Vitesse en legt af op Van Ewijk. De back schiet de bal in de handen van Pasveer.

50. ADO sterker

Mede door het rood van Tannane en invaller Morrison is ADO goed uit de startblokken gekomen de tweede helft.

46. Tweede helft is begonnen

Morrison bij ADO in het veld voor Bourard.

RUST

ADO staat met 0-1 achter maar speelt de tweede helft wel tegen tien man.

45. Rood

Tannane krijgt rood. De Vitesse-speler krijgt twee gele kaarten achter elkaar voor commentaar op de scheidsrechter.

43. Vitesse houdt makkelijk stand

ADO deelt speldenprikjes uit, maar wordt na de tegentreffer niet echt gevaarlijk.

32. 0-1

Broja met de 0-1 voor Vitesse. Koopmans redt in eerste instantie nog op een inzet van de tegenstander. Broja tikt de rebound erin.

28. Kans ADO

Catic krijgt de grootste kans van de wedstrijd. Hij speelt in deze zestien van Vitesse de bal te ver vooruit waardoor doelman Pasveer kan redden.

25. Vitesse is sterker

Grote kansen heeft de ploeg uit Gelderland nog niet gehad.

15. Blessure?

Rigo wordt behandeld aan de zijlijn. De Belg kan uiteindelijk verder.

9. Weer Koopmans

De ADO-doelman houdt een schot van Tronstad tegen. De middenvelder nam de bal vol op de pantoffel.

4. Tannane met het eerste schot

De Vitesse-speler schiet van een meter of twintig op het doel van Koopmans. De ADO-keeper redt simpel.

1. Er is voor het eerst gefloten in het Cars Jeans Stadion

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse is begonnen.

Voorbeschouwing - Pinas werk bij de kringloopwinkel

Tijdens een interlandbreak in de voetballerij zijn spelers die niet zijn opgeroepen voor hun nationale ploeg doorgaans wat dagen vrij. Even geen trainingen, teambesprekingen of andere verplichtingen van de club. Indien het kan pakken voetballers dan het vliegtuig voor een mini-vakantie of gaan er op uit met de familie. Shaquille Pinas was tijdens de voorbije interlandbreak terug te vinden in een kringloopwinkel. ‘Ik ben een sociale jongen, die dat met liefde doet. Zolang ik dat kan en mag doen, doe ik het zeker’, zegt de 22-jarige centrale verdediger van ADO Den Haag.

Voorbeschouwing - Matchwinner Philipp op de bank

David Philipp, de man die de wedstrijd tegen VVV nog in de slotminuut besliste, zit op de bank. Misschien kan de Duitser als invaller ADO de drie punten schenken?

Voorbeschouwing - Sfeer bij ADO is goed

De sfeer daags voor de wedstrijd tegen Vitesse is goed, noem het relaxed. ADO Den Haag is sinds twee weken van de hatelijke nul punten af, door in de extra tijd VVV-Venlo met 1-2 te verslaan. Met dat goede gevoel kreeg de selectie tijdens de interlandbreak een aantal dagen vrij, en is er deze week met vertrouwen naar de thuiswedstrjd tegen Vitesse toegeleefd. 'De sfeer was sowieso al goed, maar een overwinning versterkt dat wel ja', erkent trainer Aleksandar Rankovic.

Voorbeschouwing - Op bezoek bij Michel Adam

Joop Buyt gaat iedere maand langs bij ras-Hagenees Michel Adam om de stand van zaken rondom onder andere ADO Den Haag te bespreken. Maar natuurlijk ook over andere belangrijke zaken. Zo praten ze deze aflevering over Adam zijn voetbalskills.